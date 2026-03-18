북미 최대 소비재 전시회 ‘ASD 마켓위크’서 15개사 단체관 운영 8월 대규모 한국관 조성 검토…미주한인상의와 ‘K-Goods Fair’ 연계 추진 “K-뷰티·K-푸드·K-굿즈 확산”…사전 바이어 매칭·마케팅 지원도 논의

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 현지시간 17일부터 19일까지 사흘간 미국 라스베이거스 컨벤션센터에서 열린 북미 최대 소비재 B2B 전시회 ‘ASD 마켓위크’에 국내 우수 중소기업 15개사로 구성된 단체관을 파견했다고 밝혔다.

‘ASD 마켓위크’는 매년 3월과 8월 미국 라스베이거스에서 열리는 북미 최대 규모 소비재 전시회다. 매회 미국과 중남미 지역 유통 바이어 약 3만명이 찾는 대표적인 B2B 행사로 꼽힌다.

중기중앙회는 이번 전시회에서 K-뷰티, K-푸드, K-굿즈 등 다양한 품목을 선보이며 국내 중소기업의 북미 시장 진출 가능성을 점검했다. 특히 이번 참가는 중기중앙회가 미주한인상공회의소총연합회와 공동 추진 중인 ‘K-Goods Fair’를 오는 8월 ASD 전시회와 연계해 개최하는 방안을 검토하기 위한 사전 조사 성격도 함께 담겼다.

중기중앙회 대표단은 행사 기간 중 중소기업 단체관은 물론 전시장 전반을 둘러보며 참가 기업 경쟁력과 바이어 구성, 현장 상담 분위기 등을 직접 확인했다.

이어 열린 ASD 주관사 에메랄드X와의 간담회에는 에르베 세트키 회장, 이싸 주아네 대표이사, 캐럴린 스프라우스 부사장 등 주요 관계자들이 참석해 한국 중소기업의 미국 시장 진출 확대를 위한 협력 의지를 나타냈다.

이 자리에서 에르베 세트키 회장은 한복 등 한국 전통문화와 최근 확산 중인 K-컬처에 대한 높은 관심을 보인 것으로 전해졌다. 또 오는 8월 전시회와 관련해 한국 중소기업들이 원하는 바이어를 사전에 요청하면 최대한 확보하겠다는 뜻도 밝혔다.

중기중앙회는 이에 맞춰 8월 ASD 전시회에서 대규모 한국관을 조성하는 방안을 구체화하고, 참가 중소기업의 실질적 성과를 높이기 위한 지원책 마련에 나설 방침이다. 사전 마케팅, 유력 바이어 초청, 맞춤형 바이어 매칭 등과 관련한 ASD 측 지원 방안도 함께 논의했다.

김기문 중기중앙회장은 “미국은 시장 규모가 크고 세계시장으로의 확산 효과도 커 중소기업들의 진출 수요가 높은 국가”라며 “중앙회 조사에서도 미국과 교류 중인 중소기업의 93%가 미국과의 교류 확대를 희망하는 것으로 나타났다”고 말했다.

김 회장은 이어 “ASD 전시회는 미국과 중남미 유통 바이어들이 대거 참여하는 대표 소비재 전시회”라며 “오는 8월 ASD 전시회와 연계한 ‘K-Goods Fair’ 준비에 만전을 기해 우수 중소기업의 미주 시장 진출을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.