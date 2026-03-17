“사회적 지원 필요한 계층을 위한 사업 면밀 점검”

[헤럴드경제=양영경 기자] 박홍근 기획예산처 장관 후보자는 17일 최근 중동 사태와 관련해 “유가 상승으로 사회·경제적 약자의 삶이 위기로 몰릴 수 있다”며 “외부충격으로 인한 대응에도 재정이 적극 역할을 해야 한다”고 말했다.

박 후보자는 이날 ‘민생안정’을 주제로 전문가 정책간담회를 개최하고 이같이 밝혔다. 이날 간담회는 미래전략, 재정운용을 주제로 열린 정책간담회에 이은 3번째 일정이다.

박 후보자는 “국민의 삶 만족도는 경제협력개발기구(OECD) 대비 여전히 낮은 수준”이라며 “인공지능(AI) 대전환, 인구절벽, 지방소멸 등 경제·사회 환경도 급변하고 있어 체감경제가 악화하고 불안감이 높아질 수 있는 상황”이라고 진단했다. 이어 “경제·사회 구조를 큰 틀에서 재설계하는 것이 중요하다”고 강조했다.

박 부호자는 “다함께 잘사는 따뜻한 공동체 구현을 소명으로 생각하고 있다며”며 “재정을 통해 성장과 분배가 선순환하고 도약의 사다리가 작동해 ‘국민 모두의 성장에 밑거름’이 되는 정책을 추진하겠다”고 밝혔다. 특히 청년, 소상공인, 장애인 등 사회적 지원이 필요한 계층을 위한 사업을 면밀히 점검하겠다는 의지도 밝혔다.

아울러 “공공일자리 확대와 더불어 민간에서 좋은 일자리가 계속 만들어지도록 기술발전과 일자리가 공존할 수 있는 방안을 모색하는 데에도 노력하겠다”며 “지방과 중소·벤처기업이 성장의 축으로 자리매김할 수 있도록 지역주도 성장과 상생을 위한 지원 강화가 중요하다”고 강조했다.

박 후보자는 “새롭게 출범한 기획예산처가 한 세대 앞을 내다보는 시야에서 대한민국이 나아가야 할 길을 설계하고 실제 정책으로 구현할 수 있도록 대한민국 미래전략의 컨트롤타워가 돼야 한다”며 “국민이 ‘공감하는 전략, 가슴 뛰는 미래’를 구현할 수 있도록 국민의 눈높이에서 일반 국민의 삶이 녹아든 따뜻한 비전을 그려나가겠다”고 말했다.

이날 간담회에는 송치영 소상공인연합회장, 성미숙 여성벤처협회장, 김상현 서울협동조합협의회 회장, 양혁승 경제정의실천시민연합 공동대표, 김설 청년유니온 대표, 윤종술 장애인부모연대 회장, 정흥준 서울과기대 교수, 마강래 중앙대 교수, 김태완 보건사회연구원 선임연구위원이 참석했다.

참석자들은 체감경제의 어려움이 지속되고 있다고 언급하며 민생여건을 개선하고 촘촘한 사회안전매트를 구축하는 데 있어 기획처의 전략적 대응이 필요하다는 의견을 전달했다. 또 에너지·농수산물·공공요금 등 저소득층 지원을 강화하고, 중장기적으로 사회보장 개편방향을 모색해 기본사회를 구현해야 한다고 조언했다. 베이비부머 세대를 대상으로 일자리 연계형 귀촌모델을 도입하자는 제안도 나왔다.