[헤럴드경제=박세정 기자] 다쏘시스템은 16~19일 미국 캘리포니아주 산호세에서 열리는 엔비디아 연례 개발자회의 ‘GTC 2026’에 참가해 양사가 함께 구현하는 산업용 AI의 미래를 선보인다고 밝혔다.

다쏘시스템은 ▷인공지능(AI)기반 버추얼 트윈 ▷과학 검증 기반의 인더스트리 월드 모델(Industry World Model) ▷버추얼 동반자(Virtual Companion)가 엔비디아의 AI 인프라, 오픈 모델, 가속화 소프트웨어 라이브러리와 결합해 어떻게 산업의 새로운 지평을 열어가는지를 선보인다.

생성형 치료제, 소재 최적화, 물리 거동 시뮬레이션, 생성형 생산 시스템, 대규모 AI 팩토리, 그리고 다쏘시스템의 에이전틱 3D익스피리언스(3DEXPERIENCE) 플랫폼을 주제로 한 데모를 통해, 기업들이 생물학·소재 과학·엔지니어링·제조 분야의 난제를 해결하는 새로운 방법을 소개한다.

이와함께 플로랑스 휴-오비니(Florence Hu-Aubigny) 다쏘시스템 R&D 부문 수석 부사장은 17일 진행되는 세션 ‘버추얼 트윈이 만들어가는 차세대 산업 혁명’에서 이러한 주제들을 심층적으로 다룰 예정이다.

이 세션을 통해, 비즈니스 리더들은 ▷인더스트리 월드 모델로 구동되는 생산 시스템의 버추얼 트윈을 활용해 자율 소프트웨어 정의 생산 현장의 성능을 향상시키는 방법 ▷분자 동역학 인더스트리 월드 모델로 수백만 가지 분자 구성을 탐색·시뮬레이션하여 신소재 발견을 가속화하는 방법 ▷다쏘시스템의 설계·엔지니어링 버추얼 동반자 ‘레오(Leo)’를 통해 최적의 부품을 생성하는 방법 등을 확인할 수 있다고 회사 측은 강조했다.