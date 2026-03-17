급변하는 트렌드 반영 분기별 리밸런싱 “현대차, 로봇 파운드리 기업으로 진화”

[헤럴드경제=김지윤 기자] NH-아문디자산운용은 ‘HANARO K휴머노이드테마TOP10’ 상장지수펀드(ETF)의 정기 종목변경(리밸런싱)을 통해 현대차를 핵심 종목으로 새롭게 편입했다고 17일 밝혔다.

HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF는 국내 휴머노이드 관련 기업 10개 종목에 집중 투자하는 상품이다. 급변하는 산업 트렌드와 대표 기업을 신속하게 반영하기 위해 분기별 정기 리밸런싱을 시행하고 있다.

이번 리밸런싱의 가장 큰 변화는 현대차의 신규 편입이다. 현대차는 기존 최대 비중 종목이었던 레인보우로보틱스를 제치고 포트폴리오 1위 자리를 차지했다.

지난 15일 기준 주요 구성종목은 ▷현대차(15.08%) ▷레인보우로보틱스(14.92%) ▷원익홀딩스(10.16%) ▷에스피지(10.02%) ▷로보티즈(9.97%) 순이다.

김승철 NH-아문디자산운용 ETF투자본부장은 “현대차는 보스턴다이내믹스의 독보적인 기술력에 그룹 차원의 제조 수직계열화, 인공지능(AI) 데이터센터 인프라까지 결합하며 로봇 파운드리 기업으로 가파르게 진화하고 있다”며 “빠르게 변화하는 산업 패러다임을 적시에 반영하고 시장을 주도하는 핵심 기업들을 놓치지 않고 포착해 투자자들에게 최적의 투자 대안을 제공할 것”이라고 말했다.