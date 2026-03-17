전날 윤한홍 국민의힘 의원 압수수색 연장선

[헤럴드경제=양근혁 기자] 2차 종합특검팀(권창영 특별검사)이 ‘관저 이전 의혹’과 관련해 행정안전부, 국방부, 외교부, 대통령경호처에 대한 압수수색을 진행 중이라고 17일 밝혔다.

특검팀은 이날 오전 “윤한홍 의원 압수수색영장(직권남용 혐의) 행정안전부, 국방부, 외교부, 대통령경호처에서 집행 중”이라며 “어제(16일) 의원실 등에 집행한 영장과 동일 사건”이라고 공지했다.

특검팀은 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 대통령 집무실과 관저 이전 등 국가계약 관련 사안에 부당하게 개입했다는 의혹을 수사하고 있다. 전날에는 이 의혹과 관련해 특검팀 출범 이후 첫 강제수사로 윤 의원에 대한 압수수색을 진행했다.

특검팀은 김 여사가 윤 의원을 통해 인테리어 업체인 21그램이 대통령 관저 공사를 맡도록 영향력을 행사한 것으로 의심하고 있다. 윤 의원은 2022년 윤석열 대통령 당선인 인수위원회에서 ‘청와대 이전 태스크포스(TF) 팀장을 지냈다.