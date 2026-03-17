[헤럴드경제=함영훈 기자] 에버랜드에 튤립, 수선화, 무스카리 등 100여 종 약 120만 송이의 형형색색 봄꽃들이 피어났다. 에버랜드 튤립축제가 오는 20일 개막해 4월30일까지 펼쳐진다.

특히 올봄 에버랜드에서는 압도적 규모의 튤립정원을 선보일 뿐만 아니라, 더욱 와일드해진 사파리월드, 국내외 최정상급 연출진과 배우가 참여한 스페셜 불꽃쇼, 서커스 공연 등 역대급 규모의 신규 콘텐츠를 대거 공개할 예정이라 최고의 봄나들이 명소로 많은 기대를 모으고 있다.

축제 개막과 함께 약 1만㎡ 규모의 포시즌스가든은 ‘마이 스프링 팔레트(My Spring Palette)’를 컨셉으로 다양한 색상의 봄꽃을 싱그럽고 생동감 있게 경험할 수 있는 튤립정원으로 변신한다.

특히 에버랜드는 튤립을 비롯한 봄꽃의 압도적인 규모감과 비비드한 색감을 강조하기 위해 올해 튤립 식재 면적을 확장하고, 정원 연출을 한층 업그레이드했다.

4월1일부터는 사파리월드의 맹수 근접 탐방이 시작되고 태양의 서커스 출신 배우·스태프들이 에버랜드를 무대로 고품격 공연을 펼친다.

▶압도적 규모 튤립정원 오픈… 밤낮으로 아름답다

튤립정원은 대형 LED 스크린 속 정원 영상과 실제 화단 속 봄꽃이 이어져 가상과 현실이 만나는 리얼 인피니티 튤립 가든이 펼쳐진다. 올봄에는 그 연결이 쿠치나마리오 레스토랑 앞까지 더욱 길고 넓게 이어져 화단 속을 걸으며 마치 네덜란드의 거대한 튤립필드에 와있는 듯한 이국적인 몰입감을 경험할 수 있다.

또한 꽃 색상별 물감이 떨어지는 듯한 플라워드롭 포토존부터 튤립치마 포토존, 거울 셀피존 등 화사한 봄꽃과 함께 사진찍기 좋은 이색 포토스팟이 가득해 올봄 최고의 인증샷 명소로 인기를 끌 전망이다.

밤이 되면 화려한 조명과 음악이 어우러지면서 환상적인 나이트 튤립가든으로 분위기가 새롭게 바뀐다.

영국 출신의 세계적인 설치 미술가인 브루스 먼로(Bruce Munro)와 협업해 정원 일대에 가든 라이팅을 연출했는데, 아트 조형물과 광섬유 조명 등에서 뿜어져 나오는 불빛이 튤립과 함께 로맨틱한 꽃물결을 이루면서 신비롭고 몽환적인 분위기를 자아낸다.

다양한 체험 프로그램과 굿즈, 먹거리 등도 마련돼 에버랜드 개장 1시간 전에 먼저 입장해 가든 디자이너에게 직접 식물 이야기를 들을 수 있는 튤립 도슨트 프로그램이 오는 20일부터 사흘간 매일 아침 진행되고 모바일앱에서 누구나 사전 신청을 응모할 수 있다.

축제 기간 중 매일 포시즌스가든 온실 라운지에서는 튤립 컨셉아트에 컬러링 도구로 자유롭게 색칠해보는 체험 프로그램이 진행된다.

튤립을 형상화한 타르트와 봄 샐러드, 비빔밥, 딸기 음료 등 봄의 싱그러움을 담아낸 다양한 특선 메뉴를 에버랜드 곳곳에서 맛볼 수 있고, 에버랜드 각 상품점에서는 튤립 헤어밴드, 꽃을 든 인형 등 봄과 잘 어울리는 신상 굿즈를 다채롭게 선보인다.

수도권 최초의 매화 테마정원인 에버랜드 하늘정원길도 20일부터 오픈해 에버랜드 이용객이라면 누구나 은은한 매화 향기를 만끽할 수 있다.

▶사파리월드 친환경 EV버스 타고 맹수 몰입 관찰

국내에서 오직 에버랜드에서만 경험할 수 있는 사파리월드도 튤립축제와 함께 더 와일드하게 새로워진 모습으로 내달초 돌아온다.

4월 1일 다시 문을 여는 사파리월드에서는 동물 생태 중심의 경관 리뉴얼을 거쳐 동물 친화적으로 변신한 방사장에서 자유롭게 살고 있는 사자, 호랑이, 불곰, 하이에나 등 8종의 맹수들을 더욱 몰입감 있게 관찰할 수 있다.

에버랜드는 이번 리뉴얼을 통해 사바나 초원(사자), 포식자의 숲(호랑이), 북방의 숲(불곰) 등 맹수들의 실제 서식지에 기반한 스토리를 개발하고 동물별로 방사장을 특색있게 연출했다.

또한 폭포, 연못, 수목, 인리치먼트(행동풍부화) 구조물 등 종별 특성과 동물 복지를 고려한 환경 요소를 대폭 강화해 동물들의 자연스러운 활동성을 높였다.

사파리 탐험차량도 기존 트램에서 각각 사자, 호랑이, 반달곰 컨셉으로 래핑된 친환경 EV버스로 교체하고, 소음과 진동이 줄어든 쾌적한 탑승 환경에서 약 15분간 동물들과 교감할 수 있다.

고객 대기동선에는 에버랜드 명예 주키퍼인 신수성 작가의 동물 그림 작품들과 실제 크기의 동물 그래픽을 전시하고, 굿즈샵에서는 맹수 봉제인형, 사파리버스 완구 등 새로운 굿즈를 출시하는 등 사파리월드 체험 전 과정에서의 테마 몰입성도 한층 강화했다.

▶양정웅 감독, 태양의 서커스 배우와 고품격 공연

국내 어디에서도 볼 수 없었던 세계적 수준의 하이레벨 공연들도 올해 에버랜드에서 새롭게 만나볼 수 있다.

4월 1일 포시즌스가든에서 그랜드 오픈하는 스페셜 불꽃쇼 ‘빛의 수호자들(The Guardians of Light)’은 에버랜드가 그동안의 멀티미디어쇼 노하우를 집대성해 국내외 최정상 연출진과 함께 제작한 야간 메인 공연이다.

2025 APEC 정상회의 문화공연, 2018 평창 동계올림픽 개회식 등 국가 규모 행사의 연출을 두루 맡아온 대한민국 대표 공연 연출가 양정웅 감독이 총연출을 맡고, 가수 10CM(십센치) 권정열, 배우 이상윤, 체코 프라하 메트로폴리탄 오케스트라단 등이 공연 음악과 나레이션을 담당하는 등 참여 아티스들의 면면도 화려하다.

기존 멀티미디어쇼에서는 볼 수 없었던 대형 드론을 활용한 캐릭터 연출과 퍼포먼스가 새롭게 추가되고 신비로운 가든 라이팅 연출이 더해져 수천발의 불꽃과 영상, 음악, 특수효과 등이 어우러진 압도적인 야외 공연을 에버랜드 고객 누구나 매일 밤 즐길 수 있다.

특히 스팀펑크 스타일로 재해석한 에버랜드 대표 캐릭터 레니앤프렌즈가 환상적인 모험을 떠나는 이야기가 약 20분간 펼쳐지고, 실감나는 입체 영상과 함께 캐릭터 연기자들이 7년만에 멀티미디어쇼에 다시 등장해 새롭게 조성된 중앙무대에서 관객들에게 가까이 다가가는 등 잊지못할 추억을 선사한다.

또한 약 1천석 규모의 에버랜드 대형 극장인 그랜드스테이지에서는 국내 유일의 월드클래스 서커스 공연 ‘윙즈 오브 메모리(Wings of Memory)’가 4월 1일부터 매일 2회씩 펼쳐진다.

이번 공연은 캐나다 글로벌 서커스 제작사 ‘엘로와즈’(Éloize)‘와의 협업을 통해 태양의 서커스 출신 크리에이티브 디렉터와 곡예 디자이너, 서커스 코치 등이 다수 방한해 직접 연출을 담당했으며, 태양의 서커스 등 글로벌 공연단과 예술 대학 출신 아티스트 20여 명이 출연해 세계적 수준의 공연을 선보인다.

특히 신비로운 고니와 정령에 이끌려 마법세계 여행을 떠나는 주인공 ‘이엘’의 이야기를 따라 곡예, 아크로바틱, 댄스, 영상, 음악, 특수효과 등이 조화를 이루는 하이레벨 공연이 약 40분간 이어지며, 컨토션, 에어리얼 폴, 러시안 스윙 등 7종의 수준높은 서커스가 펼쳐질 때면 관객들에게 짜릿한 전율과 감동을 선사한다.

에버랜드는 이번 공연을 위해 4K 해상도의 파나소닉 PT-RQ35K 프로젝터를 사용해 실감나는 영상을 선보이고, 하늘을 나는 고니 퍼펫(인형), 움직이는 배 등 새로운 무대장치와 연출효과를 강화해 공연 몰입감을 한층 끌어올렸다.

서커스 공연 오픈을 기념해 4월에는 캐나다 대표 항공사 에어캐나다와 함께 캐나다 밴쿠버, 토론토행 왕복 항공권을 증정하는 온오프라인 이벤트도 진행할 예정이다.