[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천신항 1-2단계 컨테이너부두 상부공사가 시행된다.

인천항만공사(IPA)는 인천신항 1-2단계 ‘컨’부두 상부기능시설공사가 시공사 선정을 완료하고 16일 착공했다고 밝혔다.

1-2단계 컨테이너부두는 인천항 최초로 도입되는 완전자동화터미널로 기존 터미널과 달리 선박에서 컨테이너를 싣고 내리는 과정부터 장치장 이송 및 적치 등 부두 내 모든 작업이 원격·무인 자동화시스템으로 운영된다.

국내 최초로 도입되는 U-타입 장치장배치는 종전 국내외 부두에서 널리 적용됐던 자동화터미널의 수직·수평타입의 미흡한 점을 보완해 내·외부 차량의 동선분리와 외부 진입도로의 차량정체를 완화할 수 있는 장점을 가지고 있다.

현재 시행 중인 하부공사는 선박 접안시설 설치 및 매립, 지반개량까지 담당하며 현재까지 99%의 공정률로 4월 준공될 예정이다.

상부공사는 자동화 장비 레일 설치, 야드 포장, 전력 공급인프라 등 자동화 운영을 위한 기반시설을 구축하며 운영사에서 안벽크레인 등 하역장비와 건축시설공사를 추가해 2028년 하반기 터미널개장을 목표로 하고 있다.

IPA 관계자는 “화물 하역부터 장치장 이송까지 부두 내 전 작업이 자동화되면서 근로자 안전성과 화물처리 생산성이 크게 향상될 것”이라고 말했다.