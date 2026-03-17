[헤럴드경제=이명수 기자] 가수 겸 배우 엄정화가 자카르타에서 휴가 중 낙상사고를 당했다고 말했다.

그는 지난 16일 개인 유튜브 채널에 올린 영상에서 가수 정재형과 자카르타 서핑 투어를 갔다.

엄정화는 “롬복은 처음인데 발리보다 작은 시골이고 바다가 아주 예쁘다는 얘기를 들었다”고 했다.

이어 그녀는 숙소에 도착해 “너무 예쁘다. 실제로 더 예쁜데 화면에 다 안 담겨서 아쉽다. 서핑도 즐거울 것 같고 큰일 났다”고 말했다.

엄정화는 서핑 첫날 폭우가 내리자 “무서워서 안 간다”고 말했으나 이어 바다로 갔다.

그녀는 숙소로 돌아와 부상 당했다며 “오늘 종일 비가 왔다. 서핑 끝나고 샤워하고 혼자 좀 걸어다니려고 나갔는데 미끄러져서 계단에 발을 부딪혔다”고 말했다.

엄정화는 “나의 휴가는 어떻게 되는 건지 울고 싶다”며 “사실 너무 아프고 속상해서 이미 울었다”고 했다.

그녀는 “아침부터 신나지 않아서 왜 그런가 했는데 다치려고 그랬다보다”라고 덧붙였다.