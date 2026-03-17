솔로지옥·환승연애 5인과 ‘제로 슈거’ 캠페인 에스콰이어 협업… 브랜드 필름 및 웹예능 제작

[헤럴드경제=최은지 기자] HK이노엔(HK inno.N)이 봄 시즌을 맞아 숙취 해소 브랜드 ‘컨디션’의 ‘제로 슈거 캠페인’을 시작한다고 17일 밝혔다.

이번 캠페인은 인기 연애 예능 프로그램 출연진 및 패션 잡지 ‘에스콰이어(Esquire)’와의 협업으로 진행됐다.

‘봄날 데이트 필수템’을 콘셉트로 한 이번 캠페인에는 넷플릭스 ‘솔로지옥’의 김민지·최혜선·윤하정과 티빙 ‘환승연애’의 곽민경·이유정 등 총 5명이 참여했다. 출연자들은 데이트 전 설레는 상황에서 컨디션 제로 라인을 즐기는 모습을 브랜드 필름, 화보, 토크형 웹예능 등 다양한 콘텐츠를 통해 선보였다.

캠페인에서 강조된 제품은 ‘컨디션 제로 스파클링’ 2종(자몽맛, 메론소다맛)과 ‘컨디션스틱 제로’ 3종(컨디션맛, 망고맛, 샤인머스캣맛) 등 총 5종이다. 당을 줄인 ‘제로 슈거’ 제품군을 통해 건강과 트렌드를 동시에 중시하는 젊은 층을 공략한다는 전략이다.

HK이노엔 음료마케팅팀 관계자는 “연애 예능에서 당당한 매력을 보여준 출연진의 이미지가 컨디션의 브랜드 방향성과 부합해 이번 캠페인을 기획했다”며 “나들이가 많아지는 봄철, 설레는 만남 속에서 컨디션이 자연스러운 매개체가 되길 기대한다”고 말했다.

이번 제로 슈거 캠페인 콘텐츠는 컨디션 및 에스콰이어 코리아의 공식 SNS 채널(유튜브, 인스타그램)에서 확인할 수 있다.