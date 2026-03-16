[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 최근 몽골 교육부와 몽골국립의과대 대표단이 대구한의대를 방문해 뷰티·전통의학 산업 교류 협력 강화를 위한 프로그램을 진행했다고 16일 밝혔다.

이번 방문은 글로컬대학30 사업과 연계한 글로벌 협력 확대와 양 기관 간 합작법인(Joint Venture·JV) 협약의 세부 실행 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

양 기관은 ▲한·몽 전통의학 소재 국제공동연구 및 교육과정 개발 ▲약용작물 생산·가공 기술 공동연구 및 기술이전 ▲화장품 제조공장·시험검사소·학과·테크노파크·공동브랜드를 연계한 대학 기반 산업 생태계형 합작법인 설립 ▲한·양방 협진 모델 표준 진료 경로 공동 개발 ▲안전성·품질 기준 공동 연구 등을 주요 협력 과제로 논의했다.

대구한의대 관계자는 “학교는 이번 프로그램을 통해 몽골 내 대학 기반 산업 생태계 구축을 위한 구체적인 협력 방안을 마련했다”며 “JV 분과회의를 통해 몽골 시장 진출과 글로벌 교류 협력 확대의 기반을 다졌다”고 밝혔다.