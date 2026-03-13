1·2차 완판 이어 5만병 추가…레몬·얼음컵 매출도 늘어

[헤럴드경제=박연수 기자] GS리테일이 운영하는 GS25는 단독 판매하는 스카치 위스키 ‘티처스’의 3차 물량 판매를 시작했다고 13일 밝혔다.

가성비가 흥행의 촉매가 됐다. 지난해 12월 출시한 1만원대 위스키 ‘티처스’는 출시 보름 만에 1차 물량 3만병을 완판했다. 이어 투입된 2차 물량 2만병도 전량 팔렸다. GS25는 지난 6일 추가 확보한 3차 물량 5만 병을 투입했다. 12일까지 위스키 판매 1위를 기록 중이다.

과거 위스키가 독점과 과시의 상징이었다면, 지금은 ‘홈술’과 ‘믹솔로지(Mixology)’ 트렌드로 주목받고 있다. MZ세대를 중심으로 합리적인 가격의 위스키를 찾는 수요도 늘었다. 실제 GS25가 올해 1~2월 매출을 분석한 결과, 1만원대 위스키 매출은 전년 대비 20.8% 증가했다. 레몬(28.3%)과 얼음컵(14.4%) 등 연관 상품 매출도 동반 상승했다.

GS25는 가성비 주류 포트폴리오를 강화할 방침이다. 강솔빈 GS리테일 주류팀 MD는 “고객들은 품질이 보장된 합리적 가격의 주류를 찾고 있다”며 “가성비 와인에 이어 위스키까지 카테고리를 확장하겠다”고 말했다.