[헤럴드경제=고승희 기자] ‘하드록의 전설’ 밴드 딥 퍼플(Deep Purple)이 16년 만에 한국을 찾는다.

13일 공연 기획사 위얼라이브에 따르면 딥 퍼플은 오는 4월 18일 토요일 오후 7시 인천 파라다이스시티 컬처파크에서 내한공연을 갖고 한국 팬과 만난다.

딥 퍼플의 내한은 2010년 이후 처음이다. 이안 길런(보컬), 로저 글로버(베이스), 이안 페이스(드럼) 등 의 멤버를 주축으로 한 딥 퍼플은 1968년 결성 이후 반세기가 넘는 시간 동안 록 음악의 상징으로 자리했다.

하드록의 황금기를 상징하는 명반 ‘딥 퍼플 인 록(Deep Purple in Rock), ’머신 헤드(Machine Head)를 비롯해 2024년에 발매한 정규 23집 ‘=1’까지 딥 퍼플은 여전한 창작력을 보여주고 있다. 통산 1억 장 이상의 음반 판매고를 올린 밴드는 대중음악계에서 최고의 영예 중 하나로 꼽히는 ‘로큰롤 명예의 전당’ 헌액되기도 했다. 딥 퍼플은 전 세계 기타리스트의 첫 번째 교본으로 꼽히는 ‘스모크 온 더 워터(Smoke on the Water)’, ‘하이웨이 스타(Highway Star)’, ‘솔저 오브 포춘(Soldier of Fortune)’ 등 시대를 넘나드는 음악적 유산을 남겼다.

딥 퍼플의 단독 공연 티켓 예매는 팝뮤직 플랫폼 유얼라이브(ualive)에서 오는 18일 오후 12시부터 선예매, 19일 오후 12시부터 일반 예매로 나뉘어 진행된다.