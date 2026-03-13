13일부터 잠실점 아트홀서…스트리트 브랜드 콜라보 한정 출시

[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데백화점이 글로벌 패션 미디어 플랫폼 ‘하입비스트(HYPEBEAST)’의 20주년 기념 전시를 국내 단독 공개한다고 13일 밝혔다. 이날부터 내달 16일까지 잠실 에비뉴엘 6층 아트홀에서 열린다.

전시는 뉴욕, 도쿄, 홍콩에 이어 서울이 마지막 개최지로 선정된 글로벌 투어 프로젝트다. 도쿄와 홍콩에서는 각 도시를 대표하는 백화점이 전시 공간으로 활용됐다. 서울에서는 롯데타운 잠실이 선정됐다.

하입비스트는 2005년 캐나다에서 출범한 미디어 기업이다. 패션·음악·예술 등을 아우르며 소셜미디어 팔로워 1050만명을 보유하고 있다. 앞서 세 차례 전시에서 수만명의 관람객을 모았다.

전시에서는 창간호부터 최신호까지 하입비스트 20년의 변천사를 살펴볼 수 있다. 럭셔리 브랜드 협업 제품도 공개한다.

조형 예술가 수린의 신작도 선보인다. 나이키 조던, 케이스티파이 등과 협업해온 수린은 “미지의 공간을 탐험하는 여행”을 콘셉트로 우주선 형태의 조형물을 선보인다.

한정판 패션 굿즈도 있다. 슈프림, 피스마이너스원, 버질아블로 아카이브 등과 협업한 티셔츠를 국내 단독 출시한다. 뉴욕·도쿄·홍콩에서 모두 하루 만에 완판된 상품이다. 포스트아카이브팩션(PAF)의 티셔츠도 공개한다.

14일부터 격주 토요일마다 아티스트 토크 세션도 열린다. K-패션 디자이너와 아트 컬렉터 등이 연사로 참여한다. 참가 신청은 롯데백화점, 롯데갤러리, 하입비스트코리아 인스타그램을 통해 무료로 할 수 있다.