[헤럴드경제=박세정 기자] 과학기술정보통신부(이하 과기정통부)는 ‘인공지능(AI) 고속도로 구축’을 본격 추진하기 위해, 첨단 그래픽처리장치(GPU)를 확보·구축·운영할 민간 클라우드기업(이하 CSP) 공모를 진행한다고 12일 밝혔다.

정부는 지난해 추가경정예산 1조4000억원으로 첨단 GPU 1만3000장을 확보한 데 이어, 올해 2조800억원 규모의 마중물 투자로 민간의 AI 도전 문턱을 획기적으로 낮출 계획이다.

공모는 이날부터 4월 13일 오후 3시까지 진행되며, 국내에서 클라우드 기반 GPU 서비스 제공과 운영이 가능한 사업자를 대상으로 한다.

사업 참여를 희망하는 기업은 데이터센터 상면 확보 및 GPU 조달·구축 계획과 향후 GPU 서비스 운영 방안 등을 구체적으로 제시해야 한다.

정부는 고가의 차세대 GPU 출시, 메모리 가격상승 등의 상황에서도 최신 고성능ㆍ대규모 인프라를 안정적으로 제공할 수 있는 CSP를 선정할 계획이다. 이를 위해 ▷투입 예산 대비 높은 성능 목표 ▷대규모 클러스터링 구축 및 ▷최신 기종 GPU(블랙웰급 이상, 베라루빈 등 제안 시 우대) 공급 계획 ▷정부 활용 자원 비중 ▷보안성 및 안정성 역량 등을 종합적으로 평가한다.

정부는 첨단 GPU를 확보해 국내 산ㆍ학ㆍ연의 AI 개발자 및 연구자 등에게 안정적으로 공급할 계획이다.

공모와 관련된 세부적인 사항을 안내하기 위한 사업설명회는 오는 20일 포스코타워 역삼에서 개최할 계획이다. 사업 공모와 관련된 구체적인 사항은 과기정통부 및 정보통신산업진흥원 누리집 등을 통해 게시할 예정이다.

배경훈 과기정통부 장관은 “작년 추경을 통해 확보한 정부 GPU는 현장의 뜨거운 반응과 함께 3월 초부터 본격적으로 산·학·연에 공급되고 있다”라며, “첨단 GPU를 추가로 확보해 더 많은 기업과 연구자들이 좋은 아이디어를 AI로 구현해 볼 수 있도록 지원하고, 더 많은 팀이 도전할 수 있도록 정부가 함께 뛰겠다”고 강조했다.