투자설명회서 AI 대전환·자본시장 활성화 소개

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 한일 경제·금융 협력 과제를 논의하기 위해 일본을 찾는다.

재정경제부는 구 부총리가 일본 도쿄에서 열리는 제10차 한일 재무장관회의 등에 참석하기 위해 13일 출국한다고 12일 밝혔다.

한일 재무장관회의는 오는 14일 일본 도쿄 재무성에서 열린다. 이번 회의는 양국 간 열 번째 재무장관회의로, 한국과 일본은 최근 중동 상황을 포함한 글로벌 및 지역 경제 동향과 리스크 요인에 대한 인식을 공유할 계획이다.

아울러 각국의 경제 상황과 정책 대응 방향을 공유하고 경제·금융 협력 강화를 위한 양자·다자 협력 의제를 논의한다.

구 부총리는 재무장관회의에 앞서 13일 도쿄에서 일본 투자자 등을 대상으로 한국경제 투자설명회를 개최한다. 설명회는 현지 시각으로 오후 4시 30분 블룸버그 일본 지사에서 열린다.

구 부총리는 이 자리에서 인공지능(AI) 대전환과 자본시장 활성화 등 정부 정책 방향과 투자자들이 관심을 갖는 분야를 설명할 계획이다.