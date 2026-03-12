열 전이 방지 면압패드·고탄성필름 등 공개 원료 의존도 낮추고 공급망 국산화 주도

[헤럴드경제=김지윤 기자] 이녹스그룹은 주요 이차전지 계열사들과 함께 ‘인터배터리 2026’에 참가해 차세대 소재 밸류체인을 공개했다고 12일 밝혔다.

이녹스는 통합 부스를 꾸리고, 그룹이 추진 중인 차세대 ‘넥스트-젠 배터리’(Next-Gen Battery) 핵심 기술과 신소재 라인업을 선보였다.

이녹스첨단소재는 화재 안전성을 극대화한 ‘열 전이 방지 면압패드(셀간·상부패드)’를 전면에 내세웠다. 이 제품은 1000°C 이상의 고온에서도 분진 없이 화재 전이를 효과적으로 차단한다. 넥스트-젠 배터리 상용화를 겨냥해 개발한 고탄성 필름과 고강성 패드도 전시했다.

이녹스리튬은 올 하반기 양산 예정인 고순도 수산화리튬(LiOH) 가공 및 제조 기술을 공개했다. 탄산리튬과 황산리튬으로의 제품 라인 확장 로드맵을 공유, ‘토탈 리튬 솔루션 기업’을 강조했다.

이녹스에코엠은 배터리 에너지 밀도와 수명을 향상시키는 음극재용 실리콘(Si) 첨가제 기술을 소개했다. 이 기술은 음극재 표면을 정밀하게 코팅, 충·방전 과정에서 발생하는 구조적 손상 및 내부 가스 생성을 최소화해준다.

이녹스 관계자는 “이번 전시회는 원료 가공부터 고기능성 전문소재까지 아우르는 이녹스만의 ‘배터리 풀 밸류체인’을 글로벌 시장에 소개하는 자리”라며 “글로벌 고객사들과 투자자들의 관심이 뜨겁다”고 말했다.

이어 “특정 국가에 편중된 원료 의존도를 낮추고 공급망 국산화를 이끌어 고객사들과 함께 차세대 배터리 산업의 기술 표준화를 선도하는 글로벌 소재 기업으로 도약하겠다”고 덧붙였다.