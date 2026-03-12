최초양산단계 검증…정확히 명중 소형무장헬기 정밀타격 능력 확보

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방기술품질원은 지난 10일 충남 태안 안흥시험센터에서 소형무장헬기용 공대지유도탄 ‘천검’의 품질인증사격시험을 성공적으로 완료했다고 12일 밝혔다.

품질인증사격시험은 연구개발 단계에서 확보된 유도무기체계의 성능이 실제 양산품에서도 동일하게 구현되는지를 검증하는 절차로, 전력화에 앞서 품질과 신뢰성을 최종적으로 확인하는 핵심 단계다.

이번 시험은 방위사업청, 기품원, 국방과학연구소, 육군, 한화에어로스페이스 등 관계기관 전문가들로 구성된 품질인증사격시험 협의체가 참여한 가운데 진행됐다. 군 운용환경을 모사한 상황에서 사격시험을 수행한 결과 목표물을 정확히 명중시켰다.

천검은 국내 기술로 개발된 최초의 공대지유도탄으로, 소형무장헬기에 탑재돼 지상 표적을 정밀 타격하는 대전차 유도무기다. 지난 2022년 국내개발에 성공했으며 이번 시험을 성공적으로 완료함에 따라 본격적인 양산단계에 돌입할 예정이다.

신상범 기품원장은 “천검이 양산단계에서도 요구 성능과 품질을 안정적으로 확보했음을 확인했다”며 “앞으로도 국산 무기체계의 품질을 체계적으로 검증·관리하여 전력화되는 무기체계의 신뢰성을 높여 수출 경쟁력 제고에도 기여하겠다”고 말했다.