신세계백화점이 글로벌 환경경영 인증기간인 CDP(탄소정보공개프로젝트)로부터 ‘탄소경영 특별상’을 수상(사진)했다고 11일 밝혔다. CDP는 2000년 영국에서 설립된 글로벌 비영리 기관으로 전세계 주요 도시 및 상장기업을 대상으로 기후변화, 수자원, 플라스틱 등 환경 관련 정보 공시를 요청 및 평가하는 ESG평가 기관이다. 신세계백화점은 기후변화 대응과 환경 경영 성과를 국제적으로 인정받았다. 사업장 탄소 감축을 위한 기술적 투자와 전 점포를 대상으로 탄소중립 인프라를 확대하고 있다.

사업장 내 태양광 발전 및 지열 냉난방 시스템도 운영 중이다. 폐수 재활용 시스템도 도입해 자원 효율을 극대화했다. 해양 생태계 복원과 탄소 흡수원 확대를 위해 부산 연안에 해양보호생물(잘피) 서식지 조성 사업도 했다.

신세계백화점 관계자는 “앞으로도 기후 변화 대응과 생태계 보전 등 다각적인 환경 경영을 통해 지속가능한 가치를 전달하는 기업으로 거듭나겠다”고 말했다. 박연수 기자