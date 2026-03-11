[헤럴드경제=박연수 기자] 리커머스 테크 플랫폼 번개장터가 분석과학 콘퍼런스 ‘Pittcon(피츠버그 분석화학 및 응용분광학 콘퍼런스)’에 초청받았다고 11일 밝혔다.

번개장터의 과학기술 검수를 총괄하는 김지나 인사이트뷰테크 대표는 미국 텍사스주 샌안토니오에서 열린 ‘2026 피트콘’에서 번개장터의 융합형 과학 검수 기술 ‘코얼리틱스’를 소개했다. 코얼리틱스는 번개장터와 인사이트뷰테크가 공동 출원한 비파괴 분석 기반 특허 기술 ‘APT™’를 기반으로 한 융합 과학 검수 솔루션이다. 피트콘은 분석화학과 응용분광학 분야에서 세계적으로 권위 있는 학술·산업 행사다.

김 대표는 “이번 발표를 통해 노벨상 수상자를 비롯한 세계적인 과학자들과 리커머스 검수 기술의 산업 적용 가능성에 대해 논의할 수 있었다”며 “과학 분석 기술을 실제 리커머스 환경에 적용한 사례에 대한 관심이 높았던 만큼 앞으로도 이러한 기술이 산업에서 의미 있는 사례로 발전해 나가길 기대한다”고 말했다.