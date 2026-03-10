‘세계소비자권리의 날’ 첫 영업일 지정

NH농협금융지주가 금융지주사 중 처음으로 ‘농협금융 금융소비자보호의 날’을 제정하고 지난 9일 기념행사를 개최했다고 10일 밝혔다.

농협금융은 매년 ‘세계소비자권리의 날(3월 15일)’이 속한 주의 첫 영업일을 ‘금융소비자보호의 날’로 지정했다. 해당 주간은 ‘금융소비자 보호 주간’으로 운영된다. 그동안 계열사별로 추진해 온 소비자보호 활동을 그룹 차원의 전사적 캠페인으로 확대해 소비자 권익 보호를 더욱 강화하겠다는 의지다.

이번 행사는 교육·점검·소통을 결합한 실천 중심 프로그램으로 구성됐다. 전 임직원이 참여하는 CEO 메시지 공유와 온라인 교육을 통해 실천 방향을 명확히 했으며, 소비자보호지수 평가와 제도 개선 사례 등을 종합해 우수 자회사를 선정·시상했다.

이찬우(왼쪽 네 번째) 회장은 “금융소비자보호는 규제 대응을 넘어 금융회사의 신뢰를 좌우하는 기본가치”라며 “이번 금융소비자보호의 날이 그간의 성과를 점검하고 스스로를 성찰하는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.

NH농협금융은 향후 이 행사를 연 1회 정례화하고, 내부통제 점검 결과를 제도 개선과 연계할 방침이다. 정호원 기자