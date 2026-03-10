[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 지역 소상공인의 경영 역량 강화를 지원하기 위해 교육 프로그램인 ‘소상공인 사관학교’ 1기 교육생을 오는 27일까지 모집한다고 10일 밝혔다.

‘소상공인 사관학교’는 지역 소상공인과 자영업자(예비 창업자 포함)를 대상으로 실질적인 경영 역량을 높이기 위해 마련된 교육 프로그램으로, 마케팅·노무·부동산·경영·재무·세무 등 사업 운영에 필요한 실무 중심 교육으로 구성됐다.

교육 프로그램은 오는 4월 6일부터 4월 27일까지 총 4주 과정(총 16시간)으로 부산 수영구 수영타워 11층 부산은행 수영 연수원에서 진행된다. 교육 시간은 매주 월요일 오전 9시부터 오후 1시까지다.

교육과정은 ▷실전 마케팅 및 SNS 마케팅 ▷2026년 노동법 필수 가이드 ▷상가건물임대차보호법 ▷경영 위기관리 ▷사업계획서 작성 요령 ▷꼭 알아야하는 세무 지식 ▷정부지원제도 안내 등 소상공인들이 실제 경영 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심 내용으로 구성된다.

모집인원은 약 30명 내외로 부산은행 영업점 또는 부산은행 모바일뱅킹 앱을 통해 교육 신청 접수를 할 수 있으며 선착순으로 마감된다. 교육 프로그램 수료자에게는 기업대출 상품 이용 시 0.2% 특별금리 감면 혜택이 제공될 예정이다.

김영준 부산은행 기업고객그룹장은 “소상공인 사관학교는 지역 소상공인과 자영업자의 안정적인 사업 운영과 지속 가능한 성장을 지원하기 위해 마련된 교육 프로그램이다”며 “앞으로도 지역 경제 활성화와 소상공인 경쟁력 강화를 위한 다양한 지원 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.