세계적 골프 분석 시스템 적용…입주민 위한 프리미엄 스포츠 커뮤니티 강화

천장형 ‘트랙맨iO’ 적용…실내에서도 정밀 데이터 기반 골프 연습 가능

한화건설은 제주 서귀포시 대정읍에 선보인 ‘한화포레나 제주에듀시티’ 단지 내에 국내 아파트 최초로 골프 분석 시스템 ‘트랙맨(TrackMan)’을 적용한 ‘트랙맨 인도어 라운지’를 조성한다고 밝혔다.

트랙맨은 미국 PGA 투어와 세계 주요 골프 투어에서 활용되는 첨단 장비로, 레이더와 고속 카메라 기반의 하이브리드 측정 기술을 통해 볼의 비거리와 탄도, 발사각, 스핀량은 물론 클럽 헤드 스피드와 스윙 궤도, 페이스 각도 등 다양한 데이터를 정밀하게 측정한다. 이를 통해 입주민들은 자신의 샷 결과를 보다 정확하게 확인하고 스윙 상태를 과학적으로 분석하는 등 체계적인 연습이 가능하다.

골프 투어 외에도 트랙맨은 프로 선수 훈련과 전문 골프 아카데미, 클럽 피팅센터 등에서 활용되고 있으며, 최근에는 일부 프리미엄 호텔과 고급 레저시설에도 도입되는 등 적용 범위가 확대되고 있다. 그동안 주로 전문 훈련이나 상업용 시설 중심으로 운영돼 왔으며, 아파트 커뮤니티에 도입한 사례는 최초다.

이번 라운지에는 실내 환경에 최적화된 ‘트랙맨iO’가 적용될 예정이다. 트랙맨iO는 천장 설치 방식으로 설계된 실내 전용 장비로, 이용 동선에 간섭이 없고 공간 활용성과 안전성을 높인 것이 특징이다. 레이더와 적외선 센서, 고속 이미징 기술을 결합해 3D 스핀과 스핀 축 등 실제 볼의 움직임 데이터를 실시간으로 제공하며, 실내 환경의 특성인 짧은 타구 거리에서도 정밀한 분석이 가능하다.

최근 주거 선택 기준이 라이프스타일 중심으로 변화하면서 단지 내 커뮤니티 시설의 중요성도 크게 높아지고 있다. 특히 실내 스포츠와 취미 활동 공간은 입주민 만족도를 좌우하는 핵심 요소로 평가받고 있으며, 고급 장비와 전문화된 시설을 갖춘 단지일수록 주거 가치와 경쟁력이 높게 평가된다.

이러한 흐름 속에서 ‘한화포레나 제주에듀시티’는 차별화된 커뮤니티 전략을 적용해 제주 지역 내 새로운 주거 기준을 제시한다는 계획이다. 제주 지역은 국내 대표적인 골프 관광지로 다양한 골프장이 분포해 있어 관련 수요가 높은 만큼, 단지 내 트랙맨 라운지는 입주민의 생활 편의성과 지역 특성을 동시에 반영한 시설로 평가된다.

분양 관계자는 “국내 아파트 1호 트랙맨 인도어 라운지를 도입해 입주민에게 차별화된 경험과 높은 주거 만족도를 제공할 계획”이라며 “이를 통해 입주민들은 날씨와 시간의 제약 없이 단지 내에서 전문적인 데이터 기반 골프 연습과 프리미엄 여가를 동시에 누릴 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

트랙맨 라운지는 단지 내 골프 트레이닝 센터에 마련되며, 스크린골프 시설도 함께 조성돼 입주민들의 편리한 이용이 가능하다. 이와 함께 단지에는 북하우스(작은 도서관)를 비롯해 스터디룸과 독서실, 스튜디오, 게스트하우스, 웰니스센터 및 GX룸, 코인 세탁실 등 다양한 커뮤니티 시설이 운영 중이다. 또한 프리스쿨(어린이집)과 시니어 클럽하우스(경로당)도 마련돼 세대별 맞춤형 생활 인프라를 갖췄다.

한편, 한화포레나 제주에듀시티는 지하 1층~지상 5층, 29개 동, 전용면적 84~210㎡, 총 503세대 규모로 중형부터 대형까지 다양한 평형으로 구성됐다. 단지 내 조경 면적은 약 1만 평으로 전체 대지면적의 약 40%를 차지하며, 지상에 차량이 없는 공원형 단지로 설계됐다. 또한 단지 내 약 1.6km 길이의 산책로를 조성하고 다양한 식재와 테마형 공간을 더해 쾌적한 주거 환경을 구현했다. 주차 공간은 세대당 1.92대(법정 기준 1.05대) 수준으로 확보해 입주민의 주차 편의성도 높였다.

편리한 생활 인프라도 강점이다. 제주곶자왈도립공원, 신화역사공원, 사계해안 등 쾌적한 자연환경과 블랙스톤CC, 테디밸리CC 등 레저시설을 가까운 거리에서 즐길 수 있고, 영어교육도시 중심상업시설과 신세계 프리미엄 전문점, 제주신화월드, 대정하나로마트 등도 차량으로 쉽게 이용 가능하다.

또한 제주영어교육도시와 차량으로 약 5분 거리에 자리해 학부모와 학생들에게 편리한 생활 환경을 제공한다. 단지 내에서는 상시 셔틀버스를 운행해, 학생들의 등·하교뿐만 아니라 교사와 교직원의 출퇴근까지 효율적으로 지원한다.

제주영어교육도시에는 한국국제학교 제주캠퍼스(KIS), 노스런던컬리지에잇스쿨 제주(NLCS), 브랭섬홀 아시아(BHA), 세인트존스베리아카데미 제주(SJA) 등 세계 최고 수준의 국제학교가 운영 중에 있다. 5번째 국제학교인 풀턴사이언스아카데미애서튼(FSAA)은 2028년 개교를 목표로 올 상반기 착공에 들어갈 예정이다.

신평에서 제주영어교육도시까지 연결되는 시도 17호선 도로 확·포장 사업이 최근 완료돼 개통됐으며, 단지 주출입구 앞 제2진입로의 왕복 4차선 확·포장 공사도 진행 중이다. 이에 따라 영어교육도시와 대정읍으로의 접근성이 더욱 향상될 것으로 기대된다.