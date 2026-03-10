-시장상황 맞춰 대응 가능한 ‘전매 가능’ 분양단지, 분양 제1조건으로 급부상

-각종 혜택으로 비용 부담 낮춘 단지와 시너지… 계약금 일부 납부 후 전매 가능

주택 시장의 불확실성이 지속되는 가운데, ‘전매 가능’ 분양 단지가 수요자들의 제1의 주거 선택 조건으로 급부상하고 있다. 분양권 전매 제한이 없거나 짧은 단지들은 시장변동에 맞춰 상대적으로 유연한 대응이 가능해서다. 특히 각종 분양 혜택을 통해 초기 비용 부담을 낮춘 단지의 경우에는 시장 사이클의 변동을 기다리는 기간을 부담없이 확보할 수 있어 더욱 인기다.

실제 최근 분양 시장에서는 전매가 자유롭고 초기 자금 부담을 낮춘 단지의 완판 사례가 속속 나오고 있다. 업계에 따르면, 충북 청주시 흥덕구에 들어서는 ‘두산위브더제니스 청주 센트럴파크’는 이달 100% 분양을 완료했다. 정당계약 개시 이후 채 3달이 지나지 않은 상황에서 빠른 속도로 완판된 주요 요인으로 계약 이후 무제한 전매가 가능한 단지라는 점, 계약금 5%, 중도금 이자 후불제 등의 분양 혜택을 제공해 수요자들의 초기 자금 부담을 낮췄다는 점 등이 주로 거론됐다.

한 부동산 전문가는 “부동산 시장의 변동성이 대두됨에 따라, 리스크가 낮은 안정적인 선택지에 수요자들이 몰리고 있다”며 “상승과 하락 사이클이 반복되는 부동산 시장 에서는 시장상황에 따라 전략적 대응이 가능한 ‘전매가능’ 조건과 더불어, 침체기에 부담 없이 미리 선점이 가능하도록 초기 자금 부담을 최소화한 단지가 블루칩으로 꼽힌다”고 설명했다.

이러한 가운데 ㈜신영의 대표 주거 브랜드 ‘지웰’과 대방산업개발의 ‘엘리움’이 적용된 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’이 시장의 이목을 집중시키고 있다. 경기도 양주시 덕계동 152번지 외 10필지 일원에 들어서는 이 단지는 지하 4층~지상 39층, 10개 동, 전용면적 49~122㎡의 1,595가구 규모 대단지다.

지웰 엘리움 양주 덕계역은 1차 계약금 500만원 정액제와 2차 계약금 무이자 대출 등 다양한 금융 혜택을 제공해 초기 자금 부담을 확 낮췄다. 이에 입주 전까지 1차 계약금만으로 계약 유지가 가능하고 중도금 납입 전 전매도 가능하다. 또한, 향후 분양 조건 변경 시 기존 계약자에게도 동일한 조건이 소급 적용되는 계약조건 안심보장제까지 실시하는 등 안전장치를 대거 강화했다.

이 단지는 탁월한 광역 교통망을 갖춰 뛰어난 서울 접근성을 자랑한다. 지하철 1호선 덕계역이 도보 5분 거리에 위치한 초역세권 단지로, 최근 급행열차 정차역으로 추가 지정돼 출퇴근 여건이 크게 개선됐다. 이 밖에도 수도권광역급행철도(GTX) C노선 추진, 지하철 7호선 연장사업 등 서울 접근성을 높일 대형 교통 호재를 다수 보유하고 있다.

일대는 양주 옥정과 회천을 잇는 회천남로, 평화로, 3번 국도 등이 인접해 차량을 통한 지역 내외 이동이 편리하며, 향후 서울~양주 고속도로 및 수도권 제2순환고속도로 전 구간 개통 시 북부권과의 연계성은 더욱 강화될 전망이다.

생활환경도 좋다. 덕계역 중심상권의 병·의원, 학원, 식당 등을 비롯해 이마트, LF스퀘어 등 대형 생활편의시설을 지근거리에서 누릴 수 있다. 예비타당성 조사를 앞둔 300병상 규모의 옥정 공공의료원 추진도 기대를 모은다.

우수한 교육환경과 자연∙문화 인프라도 돋보인다. 올해 9월 개교 예정인 회천새봄초를 비롯해 개교가 계획된 회천4중학교(2027년 3월 예정), 양주2고등학교(2027년 3월 예정) 등이 도보권에 위치해 안전한 통학 여건을 갖췄으며, 덕계역 학원가도 가까운 학세권 단지다. 또한 수변공원, 고장산 등 쾌적한 자연환경이 조성돼 있으며, 경기북부 유아체험교육원, 양주아트센터(예정) 등 수준 높은 문화 인프라도 기대를 모은다.

최근 여가를 중시하는 트렌드에 맞춰 단지 안팎으로 조성되는 건강 특화 인프라도 눈길을 끈다. 단지 바로 앞에 25m 6개 레인의 실내수영장과 다목적 실내체육관, 헬스장 등을 갖춘 연면적 약 3,904㎡ 규모의 ‘덕계공업지구 체육공원’이 2029년 준공을 목표로 조성된다.

이와 함께 영풍문고가 신간 및 스테디셀러를 큐레이션 하는 키즈라운지 연계 북카페, 국공립 어린이집, 피트니스, 건식사우나, 게스트하우스 등 전 연령대의 가족단위 수요가 모두 함께 누릴 수 있는 다채로운 커뮤니티 시설도 강점으로 꼽힌다.

지웰 엘리움 양주 덕계역은 전 가구에 소비자 선호도가 높은 3~4베이(Bay) 설계를 적용했으며 판상형과 타워형을 모두 도입해 선택의 폭을 넓혔다. 타입에 따라 거실부터 주방까지 일렬로 배치한 LDK구조, 1.5m x 1.2m 규모의 주방 대형창, 효율적인 ㄱ∙ㄷ자형 주방, 호텔식 와이드 카운터형 세면대 등을 선보인다. 여기에 팬트리, 알파룸, 현관창고 등 풍부한 수납공간을 갖췄으며, 발코니 확장 시 유리 난간이 무상 제공되고 입주민 전용 셔틀버스 2대도 제공될 예정이다.

‘지웰 엘리움 양주 덕계역’의 견본주택은 경기 양주시 고읍동에 위치해 있다. 입주는 2029년 4월 예정이다.