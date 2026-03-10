- 충남도 수산자원연, 황백화 피해 대응 기술 고도화용역 통해 효과 확인 - 불치병 치료·찌꺼기 처리 일석이조…황백화 예측·관리 시스템도 구축

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 김 황백화 피해 최소화를 위해 개발한 ‘액젓 찌꺼기(부산물) 치료제’의 효능을 과학적으로 입증 받았다.

또 이 치료제를 양식 김에 효과적으로 공급할 수 있는 방안을 찾고 황백화 예측·관리 시스템도 구축, ‘검은 반도체’로 불리는 김 생산의 최대 걸림돌인 황백화를 잡을 수 있을 것이란 기대다.

도는 군산대 수산과학연구소를 통해 ‘화력발전소 주변 김 황백화 피해 대응 기술 고도화 연구용역’을 지난해 실시, 최종보고서를 접수했다고 10일 밝혔다.

이번 연구용역은 ▷김 황백화 예측 고도화 지수 개발 ▷양식장 환경 정보 시스템 구축 ▷친환경 영양염(액젓 찌꺼기 치료제) 공급 기술 개발을 통한 과학적 피해 대응 기반 확립 등을 위해 추진했다.

연구용역을 통해 도는 우선 액젓 찌꺼기를 이용해 만든 김 황백화 예방·치료제의 효능을 확인했다.

우리나라 전통 수산 발효식품으로, 까나리나 멸치를 6개월 이상 발효해 만든 액젓(어간장)은 제조 과정에서 다량의 찌꺼기(일명 ‘뻑’)를 발생시키며 해안가 골칫덩이가 되고 있다.

이 액젓 찌꺼기는 해양 투기 처리를 해야 하지만, 환경단체 등이 산업폐기물이나 마찬가지라며 반대하고 있다.

전문 업체를 통한 찌꺼기 운반·처리 비용도 1톤 당 30만 원에 달하는 등 경제적 부담이 큰 데다, 악취 문제 등으로 처리 기피 현상이 발생하며 일부 현장에서는 방치 사례도 나타나고 있는 것으로 파악된다.

도내 액젓 찌꺼기 발생량은 연간 1만 5000톤 안팎, 정상 처리 시 비용은 45억 원 가량으로 계산된다.

도가 개발한 치료제는 액젓 찌꺼기가 무해하고, 용존무기질소 함유량이 높은 점에 착안했다.

용존무기질소는 김 등 해조류 생장에 가장 중요한 영양염류로, 해조류 영양실조로 불리는 황백화는 용존무기질소가 0.07㎎/l 이하일 때 주로 발생한다.

지난 2018년산 김에서 황백화가 심각했을 때 양식장 해수 용존무기질소 농도는 0.008㎎/l에 불과했다.

연구용역에서의 액젓 찌꺼기 치료제에 대한 검증은 실내와 전남 고흥·서천 등 김 양식 현장에서 진행했다.

실내 실험에서는 동일한 황백화 김을 3개 군으로 나눠 ▷일반 해수 ▷영양염 배지를 첨가한 해수 ▷액젓 찌꺼기 치료제를 투입한 해수에 넣어 비교 관찰했다.

이 결과, 일반 해수와 영양염 배지를 처리한 군에서는 3일 이내 엽체 고사가 발생했으나, 액젓 찌꺼기 치료제를 투입한 해수에서는 7일 이상 정상 생육이 유지됐다.

현장 검증에서도 액젓 찌꺼기 치료제 처리 김에서는 질소 함량이 7.4%에서 8.3%로 증가했다.

또 세포의 색깔이 진해지고, 밀도와 광택도 달라지는 등 김 세포의 형태적·생리적 변화가 확인됐다.

군산대 산학협력단은 “액젓 찌꺼기를 김 양식장 영양제로서의 활용 가치를 확인했다”고 밝혔으며, 현장 검증에 참여한 서천 지역 양식어가를 대상으로 실시한 효과 조사에서도 높은 만족도를 보였다.

액젓 찌꺼기 치료제 공급은 ▷기존 활성처리제 투입 선박 활용 침지식 적용 ▷벤추리관 이용 선박 이동식 영양제 살포 ▷연안 제조장치 설치를 통한 양식장 공급 시스템 등 세 가지 방안을 마련했다.

침지식 처리는 김 양식 현장에서 보편적으로 운영하고 있는 선박을 이용, 초기 설비 없이 기존 장비와 작업 체계를 활용할 수 있다는 점에서 현장 적용성이 매우 높다.

벤추리관 이용 살포는 넓은 양식장에 단시간 내 적용 가능해 작업 효율성이 높고, 연안 제조장치 활용 방식은 대규모 양식 단지에서 규격화된 치료제를 체계적이고 반복적으로 공급할 수 있다.

연구용역에서는 이와 함께 용존무기질소 모니터링 체계 고도화를 통해 황백화 발생 가능성을 정량적으로 예상할 수 있는 예측 지수와 김 양식장 환경 정보 시스템을 구축했다.

예측 지수는 영양염 농도 중심 관리 체계를 김 생리 상태 기반 예측 관리 체계로 전환할 수 있을 것이란 기대다.

김 양식장 환경 정보 시스템은 연구자가 양식장 환경 자료와 김 건강도 모니터링 지수를 시스템을 통해 올리면 황백화 지수가 자동으로 계산돼 어업인에게 실시간 제공되는 방식이다.

이 시스템 상용화 시 김 양식장 환경 자료에 대한 신속한 공유와 현장 대응력 강화 효과가 예상되고 있다.

이천희 도 수산자원연구소 수산관리과장은 “액젓 찌꺼기 치료제는 김 질병 예방·치료와 바닷가의 골칫거리 중 하나인 찌꺼기를 동시에 해결할 수 있다”며 “치료제 효능을 과학적으로 입증받고 효과적인 투입 방법도 찾은 만큼, 특허 획득 및 중앙정부 정책 제안 등을 통해 빠른 시일 내 어업 현장에 보급할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편 도내 2025년산 기준 김 양식 어가는 253호, 면적은 4339㏊, 시설량은 6만 6430책이며, 생산량은 5만 1019톤(666억 5500만원)이다.

도내 김 황백화 발생으로 인한 피해액은 2011년 269억원, 2018년 400억원, 2023년 429억원 등이다.