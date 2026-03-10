유가 급등 상황서 유럽·아랍국가에 외교적 압박

[헤럴드경제=정목희 기자] 이란이 유럽과 아랍 국가들을 향해 미국과 이스라엘 외교관을 추방할 경우 호르무즈 해협의 자유로운 통과를 허용하겠다며 외교적 압박에 나섰다고 로이터통신이 9일(현지시간) 보도했다.

이란 국영 언론은 이날 이란 혁명수비대(IRGC)가 “미국과 이스라엘 외교관을 자국 영토에서 내보내는 유럽 또는 아랍 국가는 누구든 호르무즈 해협을 통과할 수 있는 완전한 자유와 권한을 얻게 될 것”이라는 성명을 발표했다고 전했다.

이번 성명은 미국과 이스라엘과의 전쟁 이후 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 전 세계 석유 운송에 차질이 발생하고 국제 유가가 급등하는 상황에서 나왔다.

앞서 이란은 지난달 28일 미국과 이스라엘의 공습을 받은 직후 호르무즈 해협 ‘선박 통행 불가’를 선언하고 해협을 폐쇄했다. 그 여파로 중동 주요국의 원유 감산이 시작되면서 유가는 이날 한 때 배럴당 110달러를 넘기기도 했다.

이란, 아랍에미리트(UAE), 오만 사이에 위치한 호르무즈 해협은 중동 지역 석유 수출의 주요 관문으로, 전 세계 해상 석유와 액화천연가스(LNG) 운송량 20%가 통과하는 곳이다.

현재 석유와 가스 등을 수송하는 전 세계 수백 척의 선박이 호르무즈 해협 양 끝에 정박한 채로 통과 재개를 대기 중이다.