- 올해 확보 12조 3223억보다 1조 1777억 많은 13조 5000억원 설정 - 정부예산 확보 추진 전략 보고회 열고 미래 먹거리 사업 확보 논의

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 내년 정부예산 ‘13조 시대 개막’을 목표로 잡고, 대응 체제를 본격 가동한다.

도는 10일 도청 대회의실에서 김태흠 지사와 실국원장 등 60여 명이 참석한 가운데, 2027년 정부예산 확보 추진 전략 보고회를 개최했다.

이 자리에서 김태흠 지사는 “민선8기 들어 매년 1조원 씩 국비를 늘리며 목표를 초과 달성했지만, 이에 안주하지 않고 내년 정부예산 확보 목표액을 13조 5000억원으로 상향했다”며 “정부예산은 도민의 삶의 질을 높이고, 지역경제에 활력을 불어 넣으며, 미래 성장동력 확보를 위해 절대적으로 필요하기 때문”이라고 설명했다.

국비 확보 목표 달성을 위한 기본 방향으로는 ▷부처 예산안 반영 총력 ▷핵심 사업 전략적 대응 ▷국비 지원율 상향 및 국가 사업화 ▷국가 계획·예비 타당성 조사 대상 반영 총력 대응 ▷연구개발(R&D) 혁신 체계 활용 ▷국회 공조 강화 등을 내놨다.

도정 목표별 주요 사업 및 확보 목표액을 보면, ‘힘차게 성장하는 경제’에서는 ▷인공지능(AI) 모빌리티 종합 실증 콤플렉스 조성 767억원 ▷첨단 디스플레이 국가 연구 플랫폼 구축 148억원 ▷첨단 항공 모빌리티(AAM) 디지털 트윈·온디바이스 AI 연구 실증 기반 구축 30억원 ▷이차전지 국가 첨단 전략 산업 특화단지 조성·운영 10억원 ▷한국생명공학연구원 서산분원 4억 1000만원 ▷충남권 인공지능 전환(AX) 사업 100억원 등을 제시했다.

‘지역이 주도하는 발전’을 위해선 ▷충남 출입국·외국인사무소 신설 5억원 ▷부여 공공한옥(백제관) 건립 63억 7000만원 ▷충남 복합 해양 레저 관광 도시 조성 10억원 ▷수산식품 클러스터 조성 84억원 ▷한국형 글로벌 스마트팜 수출 지원센터 45억원 ▷지역혁신 대학지원(RISE) 1339억원 ▷글로컬 대학 822억원 등을 확보한다.

또 ▷국립치의학연구원 설립 3억원 ▷공공산후조리원 설치 및 운영 23억원 ▷지역 주도 의료 공백 해소 선도 100억원 등은 ‘함께하는 따뜻한 공동체’를 위해, ▷백제문화 명품 야간 상설 공연 30억원 ▷2028 충청남도 국제밤산업박람회 추진 48억원 ▷아산 배방 도시 생태축 복원 3억원 ▷장항 국가습지 복원 사업 145억 8000만원 등은 ‘가치 있고 품격 있는 삶’을 위한 주요 사업으로 설정했다.

도는 이번 목표 달성을 위해 ▷3월 실국별 부처 정책 간담회 ▷4∼5월 지휘부 부처 방문 활동 ▷6∼8월 부처 반영 상황 보고회, 기획재정부 편성 예산 심의 대응, 정당별 예산정책협의회 등을 펼친다.

김태흠지사는 “민선9기 정책을 구체화 하는 내년 정부예산 확보 성패는 부처 예산안 반영 여부에 달려 있다”며 “이 단계에서 반영하지 못하면 이후 기획예산처나 국회 예산안 심의 과정에서 증액은 매우 제한적일 수밖에 없다”고 강조하며 “부처 예산안이 기획예산처로 제출되는 5월까지 실국장을 중심으로 한 박자 빠르게 소관 부처를 방문해 사업 필요성과 당위성을 적극 설명해 줄 것”을 주문했다.