2세대 모델 기반 4년 만에 상품성 개선 동급 최고 수준 복합 연비 20.2㎞/ℓ 전기차 단산…‘트렌디’ 2885만원부터

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아가 4년 만에 상품성을 개선한 대표 친환경 스포츠유틸리티차(SUV) ‘더 뉴 니로’를 출시했다. 하이브리드 SUV 최고 수준인 연비와 개선된 편의·안전 사양을 앞세워 실용성을 강화했다는 게 회사 측의 설명이다.

기아는 9일 서울 마포구에 위치한 레이어 스튜디오 11에서 ‘더 뉴 니로 미디어데이’를 개최하고 니로의 사양 구성과 가격을 공개했다.

정원정 기아 국내사업본부장(부사장)은 “올해는 니로가 세상에 나온 지 10년이 되는 해”라며 “니로는 기아가 전동화라는 미래를 향해 내딛는 첫 번째 발걸음이었다”고 포문을 열었다. 이어 “니로는 하이브리드 SUV 중 최고 연비인 20.2㎞/ℓ와 여유 있는 실내 공간을 기반으로 실용적 가치를 중시하는 고객에게 매력적인 선택지가 될 것”이라고 설명했다.

기아는 이번 상품성 개선을 통해 브랜드 디자인 철학 ‘오퍼짓 유나이티드’를 반영한 세련되고 강인한 인상의 외관을 완성했다. 전면부는 수평·수직 라인을 강조한 ‘스타맵 시그니처 라이팅’ 주간주행등을 적용해 현대적이고 감각적인 인상을 구현했으며, 정교하게 구성한 전면 범퍼와 그릴 하단부로 단단한 존재감을 더했다.

실내에는 각각 12.3인치의 클러스터와 인포테인먼트 시스템을 결합한 파노라믹 커브드 디스플레이를 탑재했다. 또한, 운전석에 릴렉션 컴포트 시트를 적용하고, 동승석에는 동승자의 편리한 승하차를 돕는 ‘이지 억세스’와 운전자 또는 뒷좌석 탑승객이 동승석 시트를 간편하게 조작할 수 있는 ‘워크인 디바이스’를 추가했다.

니로의 가장 큰 특징은 고유가 시대에 실용성을 높일 ‘연비’다. 니로는 1.6 하이브리드 파워트레인을 탑재해 시스템 최고 출력 141ps, 최대 토크 27.0㎏f·m, 최대 복합연비 20.2㎞/ℓ를 확보했다. 상품성 개선 전(20.8㎞/ℓ) 대비 연비가 소폭 감소했지만, 여전히 동급 SUV 대비 최고 수준의 효율을 자랑한다. 기아는 이번 상품성 개선을 통해 니로EV를 단산하고, 하이브리드 단일 파워트레인으로만 판매한다.

김새린 기아 국내상품1팀 매니저는 “기존보다 컴팩트하게 적용된 개선형 액티브 에어 플랩을 적용 공기 흐름을 공력적으로 유리하게 조절할 수 있게 됐다”며 “2016년에 니로 1세대가 최초 출시된 이래, 한번도 놓치지 않았던 ‘국내 하이브리드 SUV 연비 1위’ 타이틀을 이번 모델에서도 이어나간다”고 강조했다.

더불어 ▷스마트 회생제동 시스템 ▷하이브리드 계층형 예측 제어 시스템 ▷스테이 모드 등 하이브리드 특화 기능이 새롭게 적용돼 운전 편의와 연비를 향상시켰다. 스마트 회생제동 시스템은 전방 차량과의 거리뿐 아니라 내비게이션 도로 정보와 주행 상황을 종합적으로 판단해 회생제동 단계를 자동 조절한다.

신규 인포테인먼트 및 안전·편의 사양으로는 ccNC 시스템이 적용됐다. 이를 통해 다양한 디스플레이 테마와 스트리밍 프리미엄 서비스를 구매·구독할 수 있는 ‘기아 커넥트 스토어’와 자연어 기반 음성인식 서비스 ‘기아 AI 어시스턴트’를 사용할 수 있다.

이밖에도 기아는 니로에 2열 사이드 에어백을 포함한 10 에어백과 전 좌석 시트벨트 프리텐셔너를 적용하고, ▷고속도로 주행 보조 2 ▷스티어링 휠 그립 감지 ▷차로 유지 보조 2 ▷전방 충돌방지 보조 ▷서라운드 뷰 모니터 ▷후측방 충돌방지 보조 등 첨단 주행 및 주차 편의 기능을 더욱 강화했다.

니로의 판매 가격은 친환경차 세제혜택 후 기준으로 ‘트렌디’ 2885만원부터 시작한다. ‘프레스티지’와 ‘시그니처’는 각각 3195만원 3464만원부터다.

기아는 니로 출시와 함께 다양한 고객층을 위한 맞춤형 금융 프로그램과 구매 혜택을 운영한다. 먼저 ‘M할부 일반형(원리금 균등형)’을 이용하면 36·48개월 할부는 2.5%, 60개월 할부는 3.9%의 낮은 금리가 적용된다.

‘잔가보장 유예형 할부’를 선택하면 3.6% 금리에 차량 구매가의 최대 64%를 36개월까지 유예할 수 있다. 고객이 잔가보장 유예형 할부로 차량가 2885만 원의 니로를 구매하면 36개월 동안 매달 11만 원(선수금 30% 기준) 상당의 월 납입금만 납부하면 된다.