대한적십자사, 웍스아웃과 헌혈 프로모션 지속 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 대한적십자사 혈액관리본부는 헌혈자 예우 강화와 헌혈문화 확산을 위해 스트리트 패션 편집숍 웍스아웃과 2026년도 공동 프로모션을 실시한다고 9일 밝혔다.

이달 9일부터 12월 27일까지 진행되는 ‘웍스아웃 헌혈 프로모션’은 기간 중 대한적십자사 헌혈자를 대상으로 헌혈 후 혈액관리본부 누리집 프로모션 게시판 응모자 전원에게 ‘웍스아웃 온라인 스토어 20% 할인 쿠폰’을 증정한다.

웍스아웃 오프라인 스토어에서는 1월 이후 참여한 헌혈내역 제시를 통해 20% 할인을 받을 수 있고, 행사와 관련된 자세한 내용은 혈액관리본부 누리집에서 확인할 수 있다.

권소영 혈액관리본부 본부장은 “저출생으로 신규 헌혈자의 감소가 우려되는 상황에서 젊은층에 큰 인기를 얻고 있는 패션기업 웍스아웃의 지속적인 후원에 감사드린다”며 “앞으로도 헌혈문화 확산을 위해 웍스아웃과 다양한 협력 사업을 진행해 나가기를 기대한다”고 말했다.

강승혁, 박선영 웍스아웃 대표는 “저출생·고령화로 인한 인구구조 변화로 혈액수급 문제가 더욱 중요해지고 있는 만큼 웍스아웃 임직원들은 헌혈문화 확산을 위해 적극 노력하고 헌혈 캠페인뿐만 아니라 다양한 나눔 활동에 앞장서며 기업으로서의 사회적 책임을 다해 나가겠다”고 말했다.

앞서 양 기관은 2022년 12월 ‘생명나눔 헌혈문화 확산’을 위한 업무협약 체결 이후 헌혈문화 확산을 위한 다양한 협업을 추진 중이다. 매년 진행되는 웍스아웃 스토어 할인 쿠폰 증정 행사 외에도 고등학교 헌혈 서포터즈 ‘레드캠페이너’ 활동복 제작·지원 등의 협업을 이어가고 있다.