[헤럴드경제=신혜원 기자] 최근 서울 강남구 청담동의 대장주로 꼽히는 ‘청담르엘’ 보류지 12가구가 시장에 나왔지만 2가구만 매각된 것으로 확인됐다. 시세 대비 수억원가량 낮은 가격에 입찰이 진행됐음에도 10가구가 주인을 찾지 못했다. 불과 한 달 전 송파구 신천동 ‘잠실르엘’ 보류지가 단번에 완판된 것과는 반대되는 양상이다. 이재명 대통령의 다주택자를 겨냥한 고강도 부동산 메시지가 지속되자 절세 매물이 쌓이고 아파트값이 하락전환하는 강남 아파트 시장 흐름이 반영된 결과라는 분석이다.

9일 정비업계에 따르면 청담삼익아파트(청담르엘) 주택재건축정비사업조합은 지난달 24일~이달 5일 청담르엘 아파트 보류지 12가구 공개입찰을 진행했다. ▷84㎡(이하 전용면적)A·B·C타입 8가구 ▷172㎡ ▷200㎡ ▷202㎡ ▷218㎡ 등 펜트하우스 타입 4가구 등을 공고했는데 84㎡B·C타입 각각 1가구가 52억원, 51억1800만원에 매각됐다.

앞서 조합이 제시한 입찰기준가는 84㎡A·B·C타입이 50억4430만원~50억7570만원이었는데 이보다 수천만원에서 1억원가량 높은 가격에 낙찰됐다. 펜트 타입은 입찰기준가가 면적에 따라 178억400만원~225억8600만원이었다.

84㎡ 보류지 2가구가 주인을 찾긴 했지만 지난해 12월 조합이 한 차례 84㎡ 보류지 4가구를 59억6000만원~59억8000만원에 매각공고했던 것 대비 가격을 9억원가량 낮춰 내놓은 것을 고려하면 저조한 성적이다. 이번 입찰기준가는 현재 시장에 등록돼 있는 84㎡ 매매 매물 시세 52억, 55억~60억원보다 낮은 가격이고, 올 1~2월 실거래가 63억·67억원과 비교해도 저렴한 가격이지만 대부분 유찰됐다.

이는 지난 1월 말 매각 절차를 밟은 잠실르엘 보류지 10가구가 평균 4.7대 1의 경쟁률을 기록한 것과 대비된다. 당시 59㎡는 입찰기준가가 29억9200만원이었는데 최고 35억원에, 74㎡는 35억3300만원보다 5억원 높은 40억원대에 낙찰된 바 있다.

전문가들은 청담르엘 보류지 유찰은 정부의 강력한 다주택 규제 드라이브로 주춤하는 강남 아파트 시장 분위기가 영향을 미쳤다고 보고 있다. 양도소득세 중과 시행, 대출 만기 연장 제한 등 금융·세제 분야의 다주택 규제가 예고되면서 강남권 아파트 매물이 증가해 매수를 고려하는 수요자 입장에선 선택지가 늘어난 것이기 때문이다.

송승현 도시와경제 대표는 “보류지 매각 결과는 통상 부동산 시장 흐름과 연관성이 있다”며 “시장 가격이 떨어질 때는 보류지 가격이 시세보다 약간 조정돼서 나온다고 해도 매각이 안 되는 경향이 있다”고 말했다. 이어 “강남권은 하락세로 전환하고 있고 매물이 누적되고 있는 상황이기 때문에 매수자 입장에선 선택지가 보류지만 있는 게 아니다”라고 덧붙였다.

실제 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 강남구 아파트 매매 매물은 9720건으로 이 대통령의 다주택자 겨냥 발언이 본격화되기 이전인 1월 초(7295건) 대비 33.2% 급증했다. 서초(5978건→8636건), 송파(3368건→5602건) 등도 각각 44.4%, 66.3%의 높은 매물증가율을 보이고 있다. 이에 강남권을 중심으로 가격 조정 흐름도 뚜렷해지고 있다. 한국부동산원 통계상 3월 첫째 주(지난 2일 기준) 강남3구(강남 -0.07%·서초 -0.01%·송파 -0.09%) 아파트값은 2주 연속 하락했다.

더욱이 고가주택을 중심으로 가격이 내림세인 상황에 단기간 내 현금을 동원해야 하는 보류지의 매력이 반감된 결과라는 분석이다. 조합이 예상치 못한 갈등 및 소송에 대비해 일반분양하지 않고 남겨둔 물량인 보류지는 청약통장이 없어도 되고 토지거래허가 규제를 적용받지 않는다는 장점이 있지만 낙찰 후 잔금 납부 기간이 짧다. 청담르엘 또한 보류지 계약일은 3월 6~12일, 잔금 납부일이 4월 27일이다. 특히 100억 후반대~200억 초반대에 달하는 펜트하우스는 수요 자체가 한정적인 데다 한 달 만에 대금을 마련할 현금동원력을 갖춘 매수자를 찾기 어려울 수밖에 없다.

송 대표는 “강남 시장이 조정을 받고 있는 상황인데 짧은 기간 내 자금을 조달해야 되는 조건도 유찰 요인”이라며 “학군 등 여러 요인으로 인해 실거주가 기반이 되는 잠실과 달리 청담은 자산가들 수요가 높은 지역으로 수요 확장성이 제한적이라는 점도 영향을 미쳤을 것”이라고 했다.