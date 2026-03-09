9일 공식 출마 영상 송출 “이재명 대통령 뒷받침할 서울시장 필요”

[헤럴드경제=양대근 기자] 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 시민이 주인이 되는 서울, 세금이 아깝지 않은 서울을 만들겠다며 6.3 지방선거 출마를 공식 선언했다.

정 후보는 9일 오전 10시 유튜브 ‘정원오TV’에 공식 동영상을 올려 이같이 밝혔다. 동영상에서 그는 코스피 5000 돌파, 경주 APEC 성공 개최 등을 들어 “이재명 정부의 유능한 실용주의가 성과를 내고 있지만 서울은 효능감과는 거리가 멀다”면서 오세훈 현 시장을 직격했다.

그는 “오 시장의 지난 10년 서울시정은 거창한 구호만 요란했다”면서 “(한강버스 등) 시장이 하고 싶은 일만 앞세운, 대권을 위한 전시행정이 지금 서울 시정의 민낯”이라고 비판했다.

정 후보는 출마 동기로 “이재명 대통령을 뒷받침할 서울시장이 필요하다”며 “이재명 정부의 국민 주권 정부와 함께 정원오의 ‘시민주권 서울’이 위기를 기회로 만들 것”이라고 밝혔다. 이어 “세금이 아깝지 않은 서울, 아시아의 경제문화 수도 서울을 만들겠다. 이재명 정부의 성공을 함께 만들어갈 서울시장 후보가 바로 정원오”라고 역설했다.

최우선 공약으로 그는 ‘시민이 주인인 서울’을 구현하겠다고 밝혔다. 인공지능(AI) 대전환을 통한 지능형 행정과 ‘조건 충족 자동인허가시스템’ 도입 등으로 시민 주권을 제대로 구현하고, 선제적 예방 투자를 통한 ‘서울 AI 안전지도’ 공개 등으로 시민이 안심하고 일상을 누리는 안전한 도시를 만들겠다는 취지다.

정 후보는 또한 ‘세금이 아깝지 않은 서울’도 핵심 공약으로 제시했다. 구체적으로 정비사업 매니저 제도 도입 등 현 신통기획보다 훨씬 더 빠른 ‘착착기획’을 통해 재개발·재건축 속도를 대폭 높이고, ‘시가 70~80%대 실속형 민간 분양 아파트 대량 공급’ 등을 통해 주거 문제를 해결한다.

또 ▲‘서울 전역 30분 통근 도시 완성 등 교통 혁명’, ▲‘은퇴한 시니어들의 일상을 위한 학년제 시니어 캠퍼스 개설’, ▲‘대학가 청년 일자리창출을 위한 스케일업 클러스터 조성’, ▲ ‘지역 사회와 협력한 상생학사 건립’ 등도 공약했다.

서울을 미국 뉴욕과 견줄 아시아의 경제수도·글로벌 G2 도시로 도약시키겠다는 비전도 내놨다. 이를 위해 용산국제업무지구나 홍릉·창동 바이오단지, 양재 AI 허브 등을 세계적 수준의 서울형 특구로 발전시킨다. 서울 도시 계획의 중심을 서북권·동북권으로 확장해 도시의 구조개혁·강남북 균형 발전을 꾀한다. 새로운 아레나 등 세계 수준의 문화 인프라 구축을 통해 K-콘텐츠 붐을 지속 가능하게 만들어 세계적 문화 수도로 성장시킬 계획이다.

정 후보는 이날 자신에 대해 ‘현역 프리미엄을 지닌 오 시장에 맞설 유일한 필승카드’라고 강조했다. 그는 “이재명 정부와 손발이 맞는 서울시장, 일 잘하는 서울시장이 필요하며 그래야 국민과 시민이 성공한다”면서 “검증된 행정능력과 현장경험, 한강벨트 전역에서 확인된 경쟁력, 이재명 정부의 정책과 맞닿은 정치적 신뢰가 정원오에게 있다”고 역설했다.

그러면서 “오세훈의 시정 10년을 끝낼 수 있는 단 하나의 필승카드는 정원오”라면서 “상대와 싸우지 않고 오직 시민의 불편함과 싸우겠다. 여러분과 함께 이재명 정부의 서울시장, 서울의 꿈을 향해 ’하나씩 착착‘ 실현해 가겠다”고 각오를 밝혔다.