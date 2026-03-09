건설근로자공제회와 협약 체결 근로내역 검증·위험요인 관리 등 현장관리 고도화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 건설근로자공제회와 대우건설이 건설현장 인력관리 체계화와 안전관리 강화를 위해 손을 잡았다. 전자카드제 정보를 건설현장 관리 시스템과 연계해 근로자 출입·근로내역·위험요인 관리까지 통합적으로 관리하는 모델을 구축한다는 구상이다.

9일 건설근로자공제회에 따르면 공제회는 대우건설과 ‘건설현장 인력관리 체계화 및 안전관리 강화’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 건설근로자 전자카드제 데이터를 현장 관리 시스템과 연계해 인력관리의 투명성을 높이고 안전관리 체계를 고도화하기 위한 것이다.

이번 협약에 따라 대우건설은 건축 4개소, 토목 4개소, 플랜트 1개소 등 총 9개 건설현장을 대상으로 시범사업을 우선 추진한다. 전자카드 태그 기록과 현장 출입 시스템을 연계해 일일 근로내역을 검증하고, 전자카드 정보를 기반으로 공종별 위험요인을 관리하는 방식이다.

아울러 전자대금지급시스템과의 연계도 활성화한다. 근로자 출입 기록과 근로내역 데이터를 결합해 임금 지급의 투명성을 높이고, 건설현장 인력 관리 전반을 데이터 기반으로 운영하는 체계를 구축한다는 계획이다.

대우건설은 시범사업 결과를 바탕으로 2026년 하반기부터 국내 시공 중인 모든 현장으로 전자카드제 정보 연계 사업을 확대 적용할 방침이다. 특히 생체인증 기술을 활용한 인증 방식도 도입해 현장 출입관리 표준화를 추진할 계획이다.

권혁태 건설근로자공제회 전무이사(이사장 직무대행)는 “전자카드 정보의 현장 활용 확대는 단순한 관리 방식 보완을 넘어 건설현장 인력관리 체계를 한 단계 도약시키는 의미 있는 진전”이라며 “대우건설이 선도적으로 구축하는 표준 모델이 건설현장 인력관리 체계의 모범 사례로 확산되기를 기대한다”고 밝혔다.

전자카드제는 건설근로자의 출입 기록을 전자카드로 관리해 실제 근로 여부를 확인하고 임금 체불이나 불법 하도급 등을 예방하기 위해 도입된 제도다. 공제회는 이번 협력을 통해 전자카드제 활용 범위를 확대하고 건설현장의 안전·인력관리 체계를 고도화한다는 방침이다.