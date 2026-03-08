[헤럴드경제=이정환 기자] 국민의힘 주진우 의원이 6·3 지방선거 부산시장 선거 출마를 공식 선언했다.

주 의원은 8일 페이스북을 통해 “부산시장에 출마하겠다”며 “청년 이탈과 경기 침체의 악순환을 끊어내고 부산을 다시 강하게 만들어야 한다”고 밝혔다.

그는 “지금 부산에 진정 필요한 것은 역동적인 리더십과 새로운 통찰, 강한 추진력”이라며 “부산의 넘쳐나는 젊은 인재들과 함께 부산을 바꾸겠다. 확 뒤집어 놓겠다”고 강조했다.

출마 선언과 함께 경쟁 주자에 대한 견제도 내놨다. 주 의원은 부산시장 출마를 저울질하고 있는 더불어민주당 전재수 의원을 향해 “통일교, 돈봉투 출판기념회로 깨끗하지 못한 손에 개혁을 맡길 수 없다”고 비판했다.

검사 출신인 주 의원은 윤석열 정부에서 대통령실 법률비서관을 지냈다. 2024년 총선에서는 부산 해운대갑에 단수공천을 받아 국회에 입성했다.

주 의원은 9일 오전 10시 부산시의회 브리핑실에서 부산시장 출마를 공식 선언할 예정이다.