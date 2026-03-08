취임 후 두 번째 기자회견서 밝혀 “4無·4强 공천, 승리로 내란 청산”강조 “조희대 대법원장 즉시 퇴진” 거듭 촉구도

[헤럴드경제=이정환 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 8일 “6·3 지방선거 승리에 저의 모든 것을 걸겠다”며 지방선거 총력전을 선언했다. 당 대표 권한인 전략공천을 하지 않겠다고 재차 밝히는 한편, 검찰개혁 완수와 조희대 대법원장 퇴진도 거듭 압박했다.

정 대표는 이날 국회에서 당 대표 취임 후 두 번째 기자회견을 열고 “국민주권정부 이재명 정부를 성공시키기 위해 당원주권정당 민주당이 이번 지방선거에서 반드시 승리해야 한다”고 밝혔다.

그는 “그동안 강력한 개혁 당 대표로서 개혁에 매진했다면, 이제부터는 지방선거 승리를 위한 선봉장이 되겠다”며 “당 대표인 저부터 기득권을 내려놓겠다. 당 대표 권한인 전략공천을 하지 않겠다”고 말했다.

이어 지방선거 공천 기조로 이른바 ‘4무(無) 공천’을 다시 내세웠다. 억울한 컷오프, 부적격자 공천, 낙하산 공천, 부정부패 공천이 없는 공천 시스템을 만들겠다는 것이다.

반면 ‘4강(强) 공천’도 강조했다. 정 대표는 “가장 민주적인 시스템 공천, 가장 공정한 당원주권 공천, 가장 투명한 열린 공천, 가장 빠른 공천이 될 것”이라며 “1인1표제 도입과 상향식 공천 제도 확립으로 줄 세우기 공천을 완전히 근절하고 계파 공천, 계파 정치도 해체될 것”이라고 했다.

정 대표는 이번 지방선거의 의미를 ‘내란 청산’과 ‘내란 세력 심판’으로 규정했다. 그는 “‘윤어게인’ 세력들의 발호에 맞서 국민의힘이 내란을 옹호하는 반헌법·반민주 세력임을 끊임없이 지적해왔다”며 “지방선거 승리로 내란을 청산하고 내란 세력을 심판해야 한다”고 주장했다.

행정통합 문제도 겨냥했다. 정 대표는 “대전·충남, 대구·경북 행정통합도 우리가 가야 할 길”이라며 “행정통합 과정에 혼란과 혼선을 불러일으킨 국민의힘은 이번 지방선거에서 혹독한 심판을 면하기 어려울 것”이라고 말했다.

검찰개혁 의지도 거듭 부각했다. 그는 “검찰개혁은 이재명 정부와 민주당의 깃발이자 상징”이라며 “깃발이 찢어지지 않도록, 상징이 얼룩지지 않도록 잘하겠다”고 했다. 이어 공소청법과 중수청(중대범죄수사청) 법안과 관련해선 “수사와 기소의 완전한 분리라는 대원칙이 훼손되지 않도록 하겠다”고 밝혔다.

조희대 대법원장 사퇴론도 재차 꺼내 들었다. 정 대표는 “조희대 사법부가 사법 불신의 원흉”이라며 “조 대법원장은 즉시 퇴진해야 한다”고 촉구했다.

아울러 “윤석열 검찰독재 정권 치하에서 자행된 조작 기소 범죄에 대해서는 국회 차원의 국정조사와 특검을 추진해 검찰의 범죄를 뿌리 뽑겠다”며 “공소 취소도 시키겠다”고 말했다.

민주당은 쌍방울 대북송금 사건, 대장동 개발 비리 의혹 등 7개 사건의 검찰 수사·기소 과정에 대한 국정조사 요구서를 오는 11일 국회에 제출할 계획이다.