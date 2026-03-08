베른스타인 보고서 판매감소·유가상승에 亞자동차업체 충격 커 中 현지수출 감소 전망 중동서 도요타 17%·현대차 10% 점유율

[헤럴드경제=고은결 기자] 미국과 이스라엘의 이란 공격으로 시작된 전쟁이 장기화하면 중국을 중심으로 아시아 완성차 업계가 최대 타격을 받을 것이라는 분석이 제기됐다.

시장조사기관 베른스타인은 8일 이란 전쟁과 이에 따른 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 중국을 중심으로 한 아시아 자동차 업체들이 큰 타격을 받을 것이라는 내용의 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면 이란 내 자동차 판매 감소, 중동 차량 운송 및 공급망 차질, 유가 상승에 따른 자동차 수요 감소 등이 아시아 자동차 산업에 큰 타격을 줄 전망이다.

특히 베른스타인은 이번 이란 전쟁의 가장 큰 피해는 이란 현지 자동차 업체와 중국 기업들이 받을 것으로 분석했다. 이란은 중동 최대 자동차 시장으로, 지난해 전체 중동시장 판매량 300만대 중 38%가 이란인 것으로 집계됐다.

경쟁사들이 진출을 피하는 이란, 러시아 등 전쟁 발생 국가에 적극 진출해 온 중국 업체들의 피해가 가장 클 것으로 관측된다. 베른스타인에 따르면 지난해 중국 승용차 수출의 17%가 중동으로 향했다. 지난해 중국 자동차 업체들은 총 50만대를 중동에 수출했다.

미국 등의 제재로 서방 완성차업체들이 대부분 철수한 이란에서는 현재 체리, 장화, 하이난자동차, 창안 등 중국 업체들이 주요 해외 브랜드 역할을 하고 있다.

보고서는 이란 전쟁이 길어지면 이란과 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이스라엘, 쿠웨이트 등을 포함한 중동 자동차 시장에서 점유율이 큰 일본 도요타와 한국 현대차 등도 큰 영향을 받을 것으로 예상했다. 지난 4일 기준 도요타와 현대차, 체리의 판매 비중은 각각 17%, 10%, 5%에 이르렀다.

보고서는 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 유조선 운항 차질로 유가가 오르면 내연기관 차량 의존도가 높은 자동차 업체들은 타격이 클 수 있다며 서방 업체 중에선 스텔란티스의 타격이 가장 클 것으로 봤다. 일본 도요타는 중동 물류 차질 가능성에 대비해 생산량을 4만대가량 줄일 계획인 것으로 알려졌다.

베른스타인은 “현재 자동차업계에 가장 큰 위험은 전쟁이 장기화하면서 유가를 계속 끌어올리고 글로벌 경제에 대한 신뢰를 약화해 걸프 지역을 넘어 자동차 판매가 붕괴되는 것”이라고 했다.