[헤럴드경제=이정환 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국과 중남미 국가들의 군사력으로 미주 지역 범죄 카르텔에 공동 대응하기 위한 연합체를 출범시켰다.

트럼프 대통령은 7일(현지시간) 플로리다주 마이애미 도랄 리조트에서 열린 ‘미주의 방패’(Shield of the Americas) 행사에 중남미 국가 정상들이 참여한 가운데 “우리 협정의 핵심은 군사력을 동원해 사악한 카르텔과 테러 네트워크를 파괴하겠다는 약속”이라며 이 연합체에 17개국이 참여할 예정이라고 밝혔다.

그러면서 “여기 모인 지도자들은 우리 반구에서 더 이상 무법 상태를 용납할 수 없으며 용납하지 않으리라는 확신으로 하나가 되었다”며 “이 적들을 물리치는 방법은 우리 군대의 힘을 발휘하는 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 발언을 마친 뒤 이 자리에서 ‘미주 카르텔 대응 연합’ 출범을 위한 대통령 포고문에 서명했다.

포고문은 연합체 참여국들이 서반구 내 범죄 카르텔의 영토 통제, 자금 조달, 자원 접근권을 박탈하기 위해 협력할 것이란 내용을 담았다. 미국은 전투력 확보를 위해 동맹국 군대를 훈련·동원할 수 있다는 내용도 포함됐다.

아울러 미국과 그 동맹국들이 “서반구 밖 악의적 외국 세력 등의 위협을 차단해야 한다”는 내용도 명시했다.

이날 회의에는 아르헨티나, 볼리비아, 칠레, 코스타리카, 도미니카공화국, 에콰도르, 엘살바도르, 가이아나, 온두라스, 파나마, 파라과이, 트리니다드토바고 등 12개국 정상이 참석했다.

마코 루비오 미 국무장관은 이어진 ‘미주의 방패’ 업무 오찬 연설에서 “우리는 반구 안보에 분명히 중점을 두고 있다”며 “우리는 경제적으로 협력할 기회를 매우 강력히 주목하고 있지만, 안보 없이는 경제적 진전을 이룰 수 없다”고 말했다.

최근 국토안보부 장관 자리에서 경질돼 ‘미주의 방패’ 특사로 임명된 크리스티 놈 특사는 이런 기회를 준 트럼프 대통령에게 감사하다며 “우리는 우리 반구가 더 안전해지고 주권을 더 확보하고 더 번영하기를 원한다”고 말했다.

지난달 28일 시작해 이날까지 8일째 이어지고 있는 대이란 군사작전으로 트럼프 대통령의 지지층 일각에서는 ‘미국 우선주의’ 및 해외 군사 개입 최소화 기조에 어긋난다는 지적과 우려가 나오고 있다.

이런 가운데 트럼프 행정부가 중남미 국가들과의 안보 협력을 강조하며 이를 실천하기 위한 연합체를 띄운 것은 안보 전략이 미국 본토와 서반구 방어에 초점을 두고 있다는 점을 강조하면서 지지층을 달래려는 포석이 깔린 것으로도 보인다.

트럼프 2기 행정부는 이른바 ‘돈로 주의’을 앞세워 서반구에서 미국의 전략적 입지를 강화하고 중국·러시아의 역내 영향력 확대를 억제하겠다는 방침을 분명히 해왔다.