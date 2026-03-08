신한금융 보고서 발간 집값 안정되면 금융수요도 변화 “청년 투자·고령층 주택연금↑”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 주거비 부담이 완화될 경우 소비 회복은 물론 결혼·출산 여건까지 개선될 수 있다는 분석이 나왔다.

신한금융그룹은 8일 신한미래전략연구소가 이 같은 내용을 담은 ‘집값이 안정되면 달라질 것들’ 보고서를 발간했다. 보고서는 가계 자산의 약 70%가 부동산에 집중된 국내 자산 구조에서 주택가격 상승이 자산 격차 확대와 주거비 부담 증가로 이어지며 가계 소비 위축 등 경제 전반에 영향을 미칠 수 있다고 분석했다.

연구소는 특히 주거비 부담이 완화될 경우 소비 구조에도 변화가 나타날 가능성이 크다고 봤다. 주택가격이 상승할수록 청년층과 중년층의 소비 위축이 상대적으로 크게 나타나는 만큼, 가격이 안정되면 해당 연령층을 중심으로 소비 여력이 회복될 수 있다는 설명이다. 아울러 교육이나 자기계발 등 미래 투자를 위한 지출도 늘어나 경제활동 전반에 긍정적 변화가 나타날 수 있다고 분석했다.

결혼과 출산에도 영향을 미칠 것으로 전망했다. 한국 사회에서 ‘결혼=주택 마련’이라는 인식이 강한 만큼 주거비 부담이 완화될 경우 결혼을 결정하는 경제적 장벽이 낮아질 수 있다는 것이다. 이에 따라 미혼 청년층의 결혼 의향이 실제 결혼으로 이어질 가능성이 높아지고, 주거 안정은 출산 여건 개선에도 긍정적으로 작용할 수 있다는 분석이다.

보고서는 주택가격 안정이 금융시장 구조에도 변화를 가져올 것으로 내다봤다. 청년·신혼부부 등 젊은층에서는 여유 자금이 늘면서 초기 자산 형성을 위한 금융상품 수요가 확대될 수 있고, 고령층에서는 주택 규모를 줄이는 다운사이징이나 주택연금, 상속·증여 관련 금융 수요가 증가할 가능성이 있다는 설명이다.

신한미래전략연구소는 “주거비 부담 완화는 소비 회복과 결혼·출산 여건 개선 등 가계 삶 전반에 긍정적 변화를 가져올 수 있다”며 “신한금융은 가계의 자산 형성과 경제활동을 뒷받침하는 금융 역할을 지속해 나가겠다”고 말했다.