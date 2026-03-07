1회 선제 3득점으로 먼저 기세 5회엔 김혜성 투런포로 5-5 동점 日 오타니 등 4홈런 파워에 밀려 일본전 무승 기록 이번에도 이어져

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 야구 대표팀이 우승후보 일본을 상대로 분패했다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 2차전에서 일본에 6-8로 역전패했다.

먼저 기세를 올린 쪽은 한국이었다. 1회초 선두타자 김도영(KIA 타이거즈)에 이어 저마이 존스(디트로이트)도 날카로운 타구를 날렸고, 무사 1, 3루에 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 적시타가 터지며 첫 득점에 성공했다. 이어진 2사 1, 2루에 문보경(LG)의 타구가 상대 중견수 뒤로 빠지며 한국은 주자를 모두 홈으로 불러들였다.

3-0으로 앞선 채 1회말에 들어간 한국은 1사 2루에 고영표가 스즈키에게 우중월 홈런을 맞으며 2점을 실점했다. 하지만 후속 요시다 마사타카와 오카모토 가즈마를 모두 땅볼 처리하며 한국은 추가 실점 없이 이닝을 매듭지었다.

일본의 공격은 3회에도 불을 뿜었다. 일본은 3회에만 솔로포 3방을 날렸다. 3회말 1사에 이날 경기 두 번째 타석에 들어선 오타니는 고영표의 커브를 퍼올려 우중월 솔로포를 날렸다.

동점을 맞춘 일본은 기세를 이어 1사 이후 스즈키 세이야의 연타석 홈런으로 역전에 성공했다. 분위기 반전을 위해 마운드에 오른 조병현도 곧바로 요시다에게 홈런을 허용, 점수 차는 3-5로 벌어졌다.

그러나 김혜성이 2점포로 균형을 맞췄다. 4회초 선두타자 김주원은 바뀐 일본 투수 이토 히로미의 공에 등을 맞고 1루로 걸어나갔고, 1사 이후 김혜성은 이토의 공이 가운데로 몰리자 이를 놓치지 않고 타격, 우중월 동점 투런포를 날렸다.

경기 초반 타격전은 소강상태로 접어들었고, 양 팀은 6회까지 추가 득점을 내지 못했다.

승부의 추는 7회 기울었다. 한국의 불펜이 크게 흔들렸다. 박영현은 7회말 선두타자 마키에게 볼넷을 내준 뒤 아웃카운트 2개와 두 베이스 진루를 맞바꿨다. 이후 한국은 오타니를 고의4구로 내보냈고, 바뀐 투수 김영규가 곤도에게 볼넷을 주며 만루 위기를 맞았다.

김영규가 후속 스즈키에게도 볼넷을 내주며 밀어내기 실점이 나왔고, 요시다에겐 2타점 적시타까지 허용, 격차는 5-8로 벌어졌다.

8회 초 이정후의 과감한 주루로 만든 2루타에 2사 이후 김주원의 적시타가 더해지며 한국은 1점을 만회했으나, 후속 안타가 터지지 않으며 한국은 끝내 경기를 뒤집지 못했다.

한국은 9개의 안타를 쳤으나, 큰 것 4방 포함 7개의 안타를 친 일본의 파워가 더 셌다.

이로써 조별리그 1승 1패를 기록한 한국은 C조 3위 자리를 유지했다. 일본은 호주와 함께 2승째를 거뒀다.

한국은 2015년 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 준결승전 4-3 승리 이후 10년 넘게 일본을 꺾지 못하고 있다.