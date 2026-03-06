관악구 행복주택 방문…거주 청년들 만나

[헤럴드경제=김광우 기자] 김민석 국무총리는 6일 청년 공공임대주택(행복주택)을 방문해 거주 청년들의 의견을 듣고 개선 방안을 논의했다.

김 총리는 이날 관악구 봉천동의 공공임대주택을 방문해 청년들과 가진 간담회에서 “요새 주거 문제가 모두에게 고통이고 힘들다”며 “청년들에겐 더 말할 것도 없고, 저희 나이 또래 사람들도 주거 문제로 고통을 겪기는 마찬가지”라고 말했다

그러면서 “직접 와서 둘러보니 시설이 매우 좋아 청년들을 위한 공공임대주택 공급을 대폭 확대해야겠는 점을 다시 한번 느꼈다”고 덧붙였다.

이날 청년들은 임대주택 공급 확대, 버팀목 전세대출 심사 개선, 공고부터 입주까지 소요 기간 단축, 전세 사기 피해지원 강화 등을 건의했고, 김 총리는 “국토교통부, LH(한국토지주택공사) 등과 함께 개선 방안을 마련하겠다”고 약속했다.

김 총리는 방문에서 공동 취사실과 공동 세탁실, 주민 카페 등 입주자 편의 시설의 상태와 운영 현황을 꼼꼼히 살피기도 했다.

한편 김 총리는 이날 저녁엔 국무총리실 직원들을 대상으로 삼청동 국무총리 공관을 공개하는 ‘삼청동 오픈하우스’ 행사를 개최했다.

총리실은 앞으로 토요일마다 참여 범위를 확대해 프로그램을 시범 운영하며, 오는 5월부터는 전 국민을 대상으로 정식 공관 관람 신청을 받을 방침이다.

김 총리는 “공관은 국민과 소통하는 열린 공간이 돼야 한다”며 “공관 개방으로 국민께 좀 더 가까이 다가가 정부와 국민 간의 거리를 좁히기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

