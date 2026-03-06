11일부터 3일간 서울 코엑스서 개최 글로벌 배터리 CTO·석학 한자리 미국·유럽·호주 등과 국제 협력 확대 IR 피칭 신설·상생협력 구매상담회 도입

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국배터리산업협회는 오는 11일부터 3일간 서울 코엑스에서 개최되는 ‘인터배터리 2026’에서 글로벌 배터리 산업의 기술 전략과 산업 협력 방향을 확인할 수 있는 ‘더배터리컨퍼런스’와 더불어 17개의 다채로운 프로그램이 개최된다고 6일 밝혔다.

먼저 11일과 12일 양일간 코엑스 세미나실에서 개최되는 ‘더배터리컨퍼런스’에서는 글로벌 배터리 기업 최고기술책임자(CTO)와 세계적 석학, 산업 전문가들이 참여해 인공지능(AI) 확산, 에너지저장장치(ESS) 시장 성장, 로봇·국방 산업 전동화, 차세대 배터리 기술, 공급망 재편 등 배터리 산업의 핵심 이슈를 집중적으로 논의한다.

특히, 국내 배터리 3사 CTO와 함께 파나소닉 에너지 CTO가 글로벌 최초로 동시에 참여해 한·일 배터리 제조사들의 차세대 배터리 기술과 미래 전략을 직접 발표한다.

김제영 LG에너지솔루션 CTO는 ‘혁신의 속도 그 이상의 가치 - 시간의 압축과 축적’을 주제로 연구개발(R&D_ 전반에 AI와 오픈이노베이션 기술을 결합하는 연구체계의‘AI 전환(AX)’ 전략과 배터리 개발 전 과정에 AI와 디지털 전환(DX)을 적용하는 ‘엔드투엔드’ 체계 구축을 강조할 계획이다.

주용락 삼성SDI 연구소장은 ‘새로운 시대를 여는 배터리 혁신과 차세대 응용기술’을 주제로 에너지저장장치, 휴머노이드 로봇, 도심항공모빌리티(UAM) 등 새로운 배터리 수요 시장에서의 변화 흐름에 대응하기 위한 삼성SDI의 각형 배터리 기반의 차세대 기술과 전략을 소개한다.

아울러 SK온 박기수 미래기술원장은 ‘다음 세대 배터리를 정의하는 한 가지 : 안전성’ 발표를 통해 강건 설계 및 치밀한 품질관리로 리스크를 미연에 방지하고, AI 기반의 고도화된 배터리 관리 시스템(BMS)을 활용하여 배터리의 안전성과 신뢰성을 한층 강화한 ‘신뢰 밀도’의 기술적 혁신을 제시한다.

파나소닉 에너지 쇼이치로 와타나베 CTO는 ‘파나소닉 에너지의 도전 : 지속가능한 성장을 향하여’ 발표를 통해 파나소닉 배터리 사업의 역사와 함께, 고밀도에너지, 안전성과 신뢰성, AI의 급속한 확산 등 변화하는 사회적·기술적 흐름에 대응하기 위한 파나소닉의 관점과 향후 추진 전략을 공유한다.

이 외에도 홍영준 포스코퓨처엠 부사장과 전고체 배터리 선도 기업 팩토리얼 에너지 시유 황 대표, 시카고대학교의 잉 쉘리 멍 교수, 싱가포르 배터리 컨설팅 기업 KVI Pte의 라시드 야자미 교수 등 차세대 배터리 연구 선도자들도 컨퍼런스에 참여한다.

컨퍼런스에서는 배터리 수요가 전기차를 넘어 다양한 산업으로 확대되는 흐름도 주요 주제로 다뤄진다.

미국 ESS 시장 구조 변화와 산업 전망을 주제로 iM증권 정원석 부장이 ‘미국 ESS 산업 구조 재편과 국내 배터리 셀의 전략적 기회’를 발표하며, BloombergNEF 에벨리나 스토이쿠 배터리 기술 총괄은 ‘배터리 수요의 변곡점: EV, ESS, 그리고 데이터센터’를 통해 글로벌 배터리 수요 구조 변화와 산업 전망을 제시한다.

오는 13일에는 배터리 분야의 신시장 진출 확대를 위한 국제 협력 세미나도 개최된다. 한국배터리산업협회와 주한미국대사관이 공동 주최하는 ‘미국 배터리 포럼’에서는 미국 국방 관련 전문가가 연사로 참여하며 방산 분야 배터리 기술 협력과 산업 협력 가능성을 논의할 것이며, 더불어 미국 연방정부와 주요 주정부가 참여해 배터리 투자 환경과 산업 정책을 소개한다.

공급망 재편과 핵심광물 확보 전략도 더배터리컨퍼런스의 주요 논의 주제다. McKinsey & Company의 야코프 플라이슈만 파트너와 안유진 파트너는 배터리 공급망 전반의 산업 재편 흐름을 분석하며, 포스코홀딩스 성진서 부장은 해외 광물 자원 확보를 통한 리튬 공급망 전략을 발표한다.

에코프로머티리얼즈 이성준 전략담당은 전구체 국산화를 통한 공급망 자립 전략을, NorcSi Marcel Neubert CTO는 실리콘 기반 음극재 산업화가 가져올 공급망 변화를 설명한다.

이 외에도 배터리 연구개발과 제조 공정에서 AI 기술 활용과 배터리 안전성과 차세대 기술 개발, 배터리 안전성과 차세대 기술 개발도 중요한 컨퍼런스 주제로 다뤄진다.

한편, 이번 인터배터리 최초로, 참가기업의 실질적인 비즈니스 기회를 확대하기 위한 기업 지원 프로그램도 새롭게 운영된다.

글로벌 투자기관을 초청해 배터리 기업 투자 유치 기회를 제공하는 IR 피칭 프로그램이 마련된다. 국내외 벤처캐피털과 기업형 투자기관이 참여해 배터리 중소기업, 스타트업과의 투자 협력 가능성을 모색한다.

또한 국내 배터리 기업과 소재·장비 기업 간 상생협력을 확대하기 위한 구매상담회 프로그램도 운영된다. 이를 통해 배터리 산업 공급망 기업 간 실질적인 협력 기회를 제공할 계획이다.