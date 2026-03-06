‘OTT+이커머스’ 결합 상품 출시 ‘티빙 이용권·SSG 적립’ 동시에

최신 콘텐츠를 보고 SSG 장보기까지 할 수 있는 새로운 개념의 ‘온라인동영상플랫폼(OTT)+이커머스’ 결합 상품이 등장했다.

티빙(대표 최주희·사진)은 신세계그룹 대표 이커머스 플랫폼 SSG닷컴과 손잡고 양사 혜택을 결합한 통합 멤버십 모델을 출시했다고 6일 밝혔다.

콘텐츠와 장보기를 연결한 이번 협업은 OTT를 넘어 이용자 라이프사이클 전반으로 서비스 영역을 확장하려는 전략의 일환이라고 티빙 측은 설명했다.

티빙은 그간 음식, 통신 등 다양한 파트너사와 협업을 통해 콘텐츠 소비 경험을 일상 영역으로 넓혀왔다. 이번 SSG닷컴과의 협업은 콘텐츠 시청과 장보기라는 대표적 소비 활동을 하나의 멤버십 안에 결합해 이용자 편의성과 실질적 혜택을 동시에 강화하는 데 초점을 맞췄다.

양사의 제휴 멤버십 ‘쓱7클럽 티빙형’은 티빙의 ‘모바일 광고형 이용권’과 쓱세븐클럽의 장보기 적립 혜택을 동시에 제공한다. 티빙의 ‘모바일 광고형 이용권’은 모바일 환경에서 동시 시청 1인으로 이용 가능한 기존 ‘광고형 스탠다드’의 라이트 버전이다.

첫 파트너십을 기념해 기간 한정으로 기존 ‘광고형 스탠다드’ 이용권과 동일한 혜택을 제공한다.

이를 통해 이용자들은 티빙 오리지널과 최신 인기 콘텐츠는 물론 야구·테니스 등 라이브 스포츠 중계, 뉴스 및 숏폼 서비스까지 다양한 서비스를 이용할 수 있다.

티빙은 로맨스 코미디 대표 오리지널 IP ‘유미의 세포들’ 시즌3, 레전드 힙합 서바이벌 예능 ‘쇼미더머니12’, 2026 등의 콘텐츠 공개를 앞두고 있다. 티빙은 이번 통합 멤버십을 통해 이용자들의 콘텐츠 접근성과 소비 경험이 한층 확대될 것이라고 기대했다.

티빙 관계자는 “이번 파트너십은 콘텐츠를 중심으로 이용자 소비 접점을 확장하는 시도”라며 “앞으로도 OTT를 넘어 콘텐츠 기반 소비 생태계를 강화하고, 이용자 경험의 경계를 넓혀 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편, 티빙은 ‘배달의민족’, SK텔레콤, KT, LG유플러스 등의 통신사, 웨이브ㆍ디즈니+ 등 OTT와의 제휴를 통해 콘텐츠 중심의 서비스 확장 전략을 이어가고 있다. 박세정 기자