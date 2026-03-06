필리핀서 한국전 참전기념비 찾아 헌화 작년에도 美 워싱턴 D.C. 참전용사비 찾아 국가 안보·우방국 협력 기여한 사업방향과 일치

[헤럴드경제=고은결 기자] 정기선 HD현대 회장이 필리핀 방문 기간 한국전쟁 참전 기념비를 찾아 헌화하며 우방국에 대한 감사와 예우의 뜻을 전했다. 짧은 일정 속에서도 참전용사를 기리는 행보를 이어가며 호국보훈의 의미를 실천하고 있다는 평가다.

6일 HD현대에 따르면 정 회장은 최근 경제사절단의 일원으로 필리핀을 방문해 한국전 참전 기념비 참배, 한·필리핀 비즈니스 포럼 참석, HD현대필리핀조선(이하 HD현대필리핀) 점검 등의 일정을 소화했다. 정 회장은 지난 4일 마닐라 국립 영웅묘지에 위치한 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화했다. 필리핀은 한국전쟁 당시 아시아 국가 중 제일 먼저 전투부대를 편성, 가장 많은 7420명의 병력을 파병한 바 있다.

정 회장이 한국전 참전용사들을 향한 감사의 뜻을 전한 것은 이번이 처음이 아니다. 지난해 8월 미국 워싱턴 D.C.를 방문했을 때도 한국전 참전용사비를 찾아 헌화하며 우방국의 희생과 헌신에 존경을 표했다. 2023년 4월에는 미국 앨라배마주 몽고메리에 위치한 HD현대일렉트릭 변압기 공장을 방문해 현지 직원들과 간담회를 갖는 자리에서 한국전 참전용사 가족들이 근무하고 있다는 사실을 확인하고 직접 만나 감사의 뜻을 전하기도 했다.

이 같은 행보는 국가 안보와 우방국 협력에 기여해온 HD현대의 사업 방향과도 맞닿아 있다. HD현대중공업은 국내 최다 함정 건조 실적과 함정 수출 경험을 바탕으로 필리핀 등 우방국 해군 전력 현대화 사업에 참여해 왔으며, 첨단 함정 설계·건조 역량과 디지털 조선 기술력을 기반으로 글로벌 방산·조선 시장에서 경쟁력을 확대하고 있다.

한편 정 회장은 지난 4일 한국경제인협회와 필리핀상공회의소가 공동 개최한 한·필리핀 비즈니스 포럼에도 참석해 양국 경제협력 확대 방안을 논의했다. 5일에는 필리핀 수빅만에 위치한 HD현대필리핀을 방문해 직원 기숙사 신축 현장과 조선소 야드를 둘러보며 현지 근무 직원들을 격려했다. 현지 직원들과 점심을 함께한 자리에서는 “임직원들이 불편이 없도록 주거와 의료, 치안 등을 더욱 세심히 챙기겠다”며 “무엇보다 안전을 최우선으로 맡은 바 역할에 최선을 다해달라”고 당부했다.

HD현대의 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 2024년 5월 미국 서버러스 캐피탈과 필리핀 조선소 일부 부지에 대한 임차 계약을 체결하고 HD현대필리핀을 출범시켰다. 지난해 9월에는 이 조선소에서 건조하는 첫 선박인 11만5000톤급 석유화학제품운반선의 강재 절단식도 진행됐다.

HD현대는 필리핀과의 방산·조선 협력도 이어오고 있다. HD현대중공업은 2016년 이후 필리핀으로부터 총 12척의 함정을 수주하며 해군 현대화 사업에 참여했으며, 2022년에는 현지에 군수지원센터를 설립해 호위함과 초계함 등의 유지·보수·정비(MRO) 사업도 수행하고 있다. 정 회장은 “HD현대는 필리핀과의 단순한 사업 협력을 넘어 대한민국과 필리핀 간 우호 증진을 위한 핵심적인 가교 역할을 수행해 왔다”며 “앞으로도 대한민국을 대표한다는 자부심으로 필리핀과 깊은 신뢰를 쌓아 나가겠다”고 말했다.