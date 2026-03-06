삼성SDS 통해 이달 전사 적용 지난해 AI전략팀 신설 및 로봇 ‘스팟’ 도입

[헤럴드경제=권제인 기자] 고려아연이 인공지능(AI) 기반 스마트 제련소 전환을 가속화하기 위해 생성형 AI 기반 업무 지원 플랫폼 ‘챗GPT 엔터프라이즈’를 도입한다고 6일 밝혔다.

챗GPT 엔터프라이즈는 오픈AI가 기업 및 조직의 데이터 보안 강화와 업무 효율화, 생산성 극대화 등을 위해 설계한 맞춤형 서비스다. 오픈AI에 따르면 PwC, 티모바일, 모건스탠리, 시스코 등 여러 글로벌 기업이 챗GPT 엔터프라이즈를 도입해 해당 역량을 고도화하고 있다.

고려아연은 이달 중순부터 챗GPT 엔터프라이즈를 전사에 적용할 예정이다. 지난달 시스템을 구축한 뒤 신청자에 한해 달라진 업무 방식을 먼저 체험하도록 해 현장 수용성 정도와 활용 범위 확대 방법, 업무 현장에서 실제 효과 등을 종합적으로 점검하고 있다.

고려아연은 오픈AI 국내 최초 파트너사인 삼성SDS를 통해 챗GPT 엔터프라이즈를 도입한다. 삼성SDS는 AI 컨설팅, 개발∙운영, 클라우드, 보안을 아우르는 엔드투엔드(End-to-End) 인공지능전환(AX) 체계를 구축하고 있다. 초기 전략 수립부터 AI 풀스택 설계, 실제 적용과 전사 확산, 운영 고도화까지 전 과정을 통합 지원한다.

고려아연 관계자는 “현 시점에서 임직원들이 AI 전환 효과를 가장 빠르게 체감할 수 있는 게 ‘생성형 AI’라고 판단해 챗GPT 엔터프라이즈를 도입하기로 했다”며 “먼저 사용하는 직원들의 반응이 매우 긍정적이다”라고 전했다. 이어 “개개인의 생산성 향상과 정보 비대칭성 해소, 보안 강화 등 다양한 효과를 기대한다”고 덧붙였다.

고려아연 관계자는 “전사 차원의 챗GPT 엔터프라이즈 도입으로 50년 넘게 축적한 세계 최고의 제련 분야 전문 지식과 임직원들의 숙련 노하우를 전략 자산으로 전환할 계기를 마련했다”며 “AI 기반의 지식 관리 체계를 고도화하면서 제련기술 경쟁력을 제고하고 지속적인 혁신 성과를 창출하겠다”고 밝혔다.

한편, 고려아연은 지난해 8월 AI 기술을 활용한 설비 진단과 공정 개선 등 업무 고도화를 위해 본사에 AI전략팀을 신설했다. 같은 달에는 온산제련소에 전 세계 제련소 최초로 보스턴다이내믹스의 사족보행 로봇 ‘스팟(Spot)’을 도입했다.