미니 3집 177만 장 돌파 선주문 190만, 추가 제작 중

[헤럴드경제=고승희 기자] 돌아온 블랙핑크가 K-팝 걸그룹 사상 또 한 번의 최고 기록을 작성했다. 이번엔 초동(발매 일주일간의 판매량) 신기록이다.

6일 YG엔터테인먼트와 한터차트에 따르면 블랙핑크의 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’은 지난 2월 27일부터 3월 5일까지 총 177만 4577장 판매됐다.

K-팝 걸그룹 역사상 최고 초동 기록이자 전작 ‘본 핑크(BORN PINK)’ 대비 23만 장 가량 늘어난 수치다.

‘데드라인’은 예약 판매 기간에만 190만 장에 육박하는 선주문이 들어왔다. 이후 발매 첫날 146만 1785장을 팔아 치우며 K-팝 걸그룹 하루 최고 판매량을 경신했다. 심지어 이틀 반나절 치 집계만으로 한터 주간·월간 차트를 석권한 데 이어 써클차트 3관왕에 올랐다.

YG 측은 “앨범에 대한 글로벌 수요가 예상치를 크게 웃돌아 추가 제작도 진행되고 있는 만큼 최종 판매량은 더욱 늘어날 것으로 기대된다”고 귀띔했다.

블랙핑크는 컴백 이후 각종 차트에서도 두각을 보이고 있다. ‘데드라인’은 누적 38개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위에 오르며 월드와이드 차트 정상을 차지했고, 타이틀곡 ‘고(GO)’ 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위 및 ‘24시간 내 가장 많이 본 동영상’에 가볍게 올랐다.

해외 유력 매체들도 앞다퉈 블랙핑크의 귀환을 반기고 있다. 롤링스톤은 “블랙핑크가 최고의 전성기로 돌아왔다”며 “그간 쌓아온 네 멤버의 개성이 뚜렷하면서도 블랙핑크가 가장 잘하는 방식으로 스스로의 존재감을 과시했다”고 말했다. 빌보드는 타이틀곡 ‘GO’에 대해 “앨범 최고의 곡이자 블랙핑크를 진정으로 대표하는 곡”이라고 극찬했다.