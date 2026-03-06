[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜골프존커머스(대표 장성원)가 운영하는 골프용품 전문매장 골프존마켓이 6~29일 국내외 인기 브랜드의 골프용품을 최대 70% 할인된 가격에 구매할 수 있는 ‘골프대전’ 행사를 진행한다고 6일 밝혔다.

‘골프대전’은 골프존마켓에서 진행하는 상반기 최대 규모의 골프 용품 할인 행사로 온·오프라인에서 동시에 진행된다. 골프클럽을 비롯해 골프백, 골프화, 골프장갑, 골프볼, 거리측정기 등 다양한 브랜드의 제품을 특별 할인가와 클리어런스 세일 가격으로 선보인다. 구매 금액대별 최대 10만 마일리지 적립, 10만 원 이상 구매 고객 경품 응모 이벤트 등 다양하고 풍성한 혜택을 만나볼 수 있다.

골프 클럽은 테일러메이드 Qi35, 젝시오 XXIO 13, 브리지스톤 V300 9 아이언, 캘러웨이 ELYTE 드라이버 등 인기 브랜드의 제품을 최대 70% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 또한 골프 용품은 포언더, 에델 그립 구매 시 20% 할인 프로모션이 제공될 예정이다.

골프존커머스 황운태 사업부장은 “이번 행사를 통해 인기 골프용품을 보다 합리적인 가격으로 만날 수 있으며, 다양한 프로모션과 혜택을 통해 만족스러운 쇼핑 경험을 제공해 드릴 계획”이라고 밝혔다.