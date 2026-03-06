- 공공기관·대규모 행사에서 실천 강화 및 재활용 확대 정책 추진 - 맞춤형 교육·홍보로 올바른 분리배출 문화 확산

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)가 서울시가 추진중인 생활폐기물 다이어트 감량사업에 발맞춰 구 맞춤형 실천 과제를 본격적으로 추진한다.

구는 청사와 공공기관에서 일회용품 사용을 원칙적으로 금지, 다회용품 사용 환경을 조성하는 등 생활 속 실천을 강화한다는 방침이다.

특히 공공기관을 대상으로 매월 1회 모니터링을 실시해 실천 지침 준수 여부를 점검하고, 부진한 부서에 대해서는 개선 조치를 의무화한다.

행사와 축제에서의 폐기물 감량도 핵심 과제로 떠올랐다. 앞으로 1,000명 이상이 참여하는 대규모 행사에서는 폐기물 감량 계획 수립이 의무화되며, 행사장 내 분리배출함 설치와 안내 방송을 통해 친환경 행사 문화를 정착시킬 예정이다.

재활용 활성화를 위한 다양한 정책도 눈에 띈다. 구는 연간 3600톤에 달하는 봉제폐원단을 고형연료로 재활용하고, 커피박 자원화 사업을 확대한다. 종이팩·투명페트병·폐비닐·폐건전지 교환사업을 추진해 주민들이 직접 참여할 수 있는 자원순환 체계도 마련했다. 아울러 공동주택에 투명페트병 무인회수기를 확대 설치하고, 어린이집과 유치원을 대상으로 우유팩 직접 수거 사업을 새롭게 도입한다.

생활계 유해폐기물 관리도 한층 강화된다. 형광등, 전지류, 휴대폰, 폐가전, 폐식용유, 폐의약품 등 품목별 수거·처리 체계를 정비하고, 녹색가구가전재활용센터와 폐의류 수거함을 통해 재활용률을 높일 예정이다.

교육과 홍보 또한 빼놓지 않았다. 구는 찾아가는 자원순환교실과 재활용 선별장 견학 프로그램을 확대하고, 외국인·시각장애인 등 다양한 계층을 위한 맞춤형 홍보물을 제작·배포한다. 온라인 매체를 활용한 교육 영상과 공익광고도 병행해 올바른 분리배출 문화를 확산시킬 계획이다.

구 관계자는 “작은 실천이 모여 강북구의 큰 변화를 이끌어낼 것”이라며 “함께 힘을 모아 생활폐기물 감량과 재활용 문화 정착을 실현해 수도권매립지 직매립 금지 정책에 선제적으로 대응하겠다”고 말했다.