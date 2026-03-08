임금체불·부당해고·직장 내 괴롭힘·산업재해 등 퇴근길 지하철역서 공인노무사와 1대1 대면 상담

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시는 이달부터 서울 시내 주요 지하철역 26곳에서 ‘찾아가는 노동상담’을 운영한다고 8일 밝혔다. 퇴근 시간대 역사 내 상담 부스에서 공인노무사가 무료로 1대1 대면 상담을 진행한다.

상담은 직장인 유동 인구가 많은 종각역, 사당역 등 26개 역사에서 평일 저녁 시간대에 운영된다. 특히 매월 넷째 주 수요일에는 창동역, 구로디지털단지역, 합정역 등 총 15개 역사에서 ‘집중 상담일’을 운영한다.

찾아가는 노동상담은 서울노동권익센터와 16개 구립 노동자종합지원센터에서 진행한다. 각 지하철 역사마다 연간 상담 일정이 다르게 운영되며, 시민들이 자신의 일정에 맞춰 상담을 받을 수 있도록 역사별 연간 일정도 사전에 공개할 계획이다.

상담은 서울노동권익센터와 구립 노동자종합지원센터에서 위촉한 공인노무사가 지하철 역사 내 상담 부스에서 1대1 대면 방식으로 진행한다.

상담 내용은 연차휴가 사용, 주휴수당, 임금체불, 부당해고, 직장 내 괴롭힘, 산업재해, 프리랜서 미수금 등 다양한 노동권 문제 전반을 포함한다. 상담 후 필요한 경우 행정기관이나 법원을 상대로 한 진정, 청구 등의 법률 지원 서비스도 연계 지원받을 수 있다.

서울시는 찾아가는 지하철 노동상담 외에도 서울노동권익센터에서 상시 노동 상담 서비스를 제공하고 있다. 온라인·방문·전화 상담 모두 가능하며 자세한 내용은 서울노동권익센터 누리집 또는 서울시 통합노동상담전화로 문의하면 된다. 노동자를 위한 무료 세무 상담도 운영한다. 상담을 원하는 노동자는 서울노동권익센터를 방문하거나 전화로 상담받을 수 있다. 특히 5월 종합소득세 신고 기간에는 플랫폼·프리랜서 노동자를 대상으로 ‘세무상담 및 종합소득세 신고 지원’을 운영할 계획이다.

이해선 서울시 민생노동국장은 “찾아가는 노동 상담 운영을 통해 노동자가 혼자 고민하지 않고 제때 도움을 받을 수 있도록 상담 접근성을 더욱 높이겠다”며 “상담 이후 권리구제까지 실질적으로 이어질 수 있도록 촘촘한 지원체계를 강화해 나가겠다”고 말했다.