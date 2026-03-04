‘SECON 2026’ 참가… ‘네트워크·컴퓨팅’ 장비 전시

여의시스템(대표 성명기·성제현)이 보안관제에 최적화된 통합 AI솔루션을 이달 선보인다.

이 회사는 오는 18∼20일 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 ‘세계보안엑스포(SECON 2026)’에 참가한다. 자사 네트워크 브랜드 ‘YES’와 고신뢰성 AI 컨트롤러 제품들을 전시회에 출품한다. ‘YES’는 국내에서 직접 설계·제조되는 국산 스위치 브랜드다. 고객사 요구에 맞춘 ODM·OEM 제작이 가능해 국내 보안환경에 최적화된 대응력이 강점이다.

전시관에서는 보안인증 및 산업용·비산업용 스위치 전 제품, 다양한 현장에 최적화된 AI컨트롤러, 대규모 연산을 지원하는 에이전트AI 서버, 가혹한 환경을 위한 산업용 컴퓨터 등을 한자리에서 확인할 수 있다.

이외에도 글로벌 파트너인 MOXA의 산업용 네트워크 솔루션도 함께 전시한다. 네트워크부터 컴퓨팅인프라까지 아우르는 통합 보안솔루션의 청사진을 제시할 예정이다. 자체 연구소와 생산라인을 기반으로 한 하드웨어 제조역량으로 신속한 기술지원과 맞춤형 솔루션 공급이 가능하다는 게 회사측 설명이다.

여의시스템 측은 “보안관제의 핵심은 중단 없는 네트워크와 이를 처리하는 강력한 하드웨어의 조화”라며 “YES 스위치와 산업용 컴퓨터가 결합된 독보적 기술서비스를 선보이겠다”고 밝혔다.