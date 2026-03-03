필리핀 국빈 방문해 곧바로 정상회담 마르코스 “PGN 대교, 한국 조속한 참여 기대”

(헤럴드경제=서영상(마닐라) 기자) 이재명 대통령은 3일(현지시간) 이번 순방 두 번째 목적지인 필리핀에 도착해 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 정상회담을 갖고 조선·인공지능(AI) 등 양국이 여러 분야에서 협력해야 한다는 점을 강조했다.

이 대통령은 지난 한 해 필리핀을 방문한 외국인 중 한국인이 가장 많았다는 점을 언급하며 “대한민국의 필리핀 사랑은 잘 알려져 있다”고 했다.

이어 “우리 양국은 지정학적인 불확실성과 글로벌 기술 경쟁이라는 이 격변의 시대를 굳게 헤쳐 나갈 소중한 파트너가 될 것”이라는 점을 강조했다.

아울러 “양국은 77년간 쌓아온 파트너십을 기반으로 협력의 지평을 넓히는 문턱에 서 있다”며 “정상이 지혜를 모으고 국민이 뜻을 함께한다면 양국은 지정학적 불확실성과 글로벌 기술 경쟁이라는 격변의 시대를 굳게 헤쳐 나갈 소중한 파트너가 될 것”이라고 강조했다.

또 “인공지능과 친환경에너지, 조선, 문화산업 등 우리 양국이 함께할 미래 유망 분야가 활짝 펼쳐지고 있다”며 “양국 국민이 더 자주 만나 협력의 잠재력을 극대화해야 한다”고 언급했다.

이 대통령은 필리핀이 올해 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 의장국으로서 ‘함께하는 미래를 항해하다’라는 비전을 제시한 것을 언급하며 “대한민국은 이 항해를 같이할 준비가 되어 있다”고 밝혔다.

마르코스 대통령은 “양국은 급변하는 국제정세 아래에서 해양 안보, 국방협력과 같은 상호 신뢰를 기반으로 하는 파트너십을 더욱 강화하고 있다”며 “대규모 인프라 프로젝트의 협력이 지속되는 점도 높이 평가한다”고 화답했다.

또 “필리핀 사람들은 대한민국 국민에 많은 감사와 호감을 갖고 있다”며 “필리핀의 중요한 인프라에는 늘 한국의 도움의 손길이 있었다”고 덧붙였다. 그 연장선에서 “현재 PGN 대교에 대한 한국의 조속한 참여와 시작을 기대한다”면서 “이러한 협력이 계속되기를 바라고 있다”고 했다.

PGN 해상교량 인프라 사업은 지난 2024년 한-필리핀 정상회담을 계기로 체결된 MOU로 당시 라구나 호수 순환도로 MOU와 함께 진행됐다. 당시 정부는 두 사업에 대외경제협력기금(EDCF) 약 20억 달러를 지원하기로 했다.

앞서 이 대통령은 김혜경 여사와 함께 이날 오후 6시경 필리핀 말라카냐궁에 도착해 마르코스 대통령 내외가 마련한 국빈방문 공식환영식에 참석했다.

이 대통령 부부는 필리핀 군악대와 의장대의 사열을 받으며 마르코스 대통령의 안내로 말라카냐궁 본관으로 향했다.

이 대통령은 이날 마르코스 대통령에게 만찬에서 전달할 선물로 금거북선 모형을 준비했다. 세세한 부분을 손으로 다듬고 순금 도금한 작품으로, 세계 최강 수준인 대한민국 조선업의 역사와 기술력을 상징하는 거북선을 통해 양국의 방산 협력 강화를 기원한다는 차원이다.

또 마르코스 대통령의 어린 시절 장래희망이 공군조종사였던 점을 감안해 우리 공군이 입는 조종사 항공 점퍼도 함께 준비했다.