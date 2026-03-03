대한항공 창립 57주년 기념사 “서로의 장점 배우고, 단점 보완해야”

[헤럴드경제=서재근 기자] 조원태 한진그룹 회장이 통합 항공사 출범을 앞두고 “대한항공과 아시아나항공 양사가 빈틈없는 ‘원팀’을 이뤄야 한다”고 강조했다.

조 회장은 3일 대한항공 창립 57주년 기념사에서 “올해는 통합 항공사 출범 준비를 마무리하는 시간이면서 새롭게 선보이는 통합 대한항공 역사의 첫 페이지를 여는 아주 중요한 해”라며 이같이 강조했다.

조 회장은 “아시아나항공 인수를 선언했을 때 공언한 대로 한국 항공업계를 재편하고 더욱 경쟁력 있는 항공업 생태계를 만드는 시대적 과업을 완수할 것”이라며 “그러기 위해서는 모든 것이 준비된, 완벽한 상태여야만 합니다. 조금의 빈틈도 있어서는 안 된다”고 말했다.

먼저 조 회장은 존중과 신뢰를 바탕으로 한 화합을 강조했다. 그는 “곧 출범할 통합 대한항공의 경쟁 상대는 국내 항공사가 아니라 글로벌 캐리어들”이라며 “우리 모두 하나된 마음으로, 완전한 ‘한 팀’을 이뤄야만 세계 무대에서 국가대표 항공사로서 기량을 발휘할 수 있다”고 말했다.

그러면서 “특히, 임원들은 누구보다도 앞장서서 겸손한 자세로 직원들과 직접 소통해야 한다”며 “임원의 역할은 복지부동하게 상황을 방관하는 것이 아닌, 직원들을 물심양면으로 지원하는 것“이라고 강조했다.

조 회장은 또 한치의 소홀함 없는 안전과 서비스를 제공해야 한다고 강조했다. 그는 “통합을 바라보는 고객들의 시선에는 기대 못지않게 불안감도 함께 담겨 있는 만큼 더욱 강화된 안전 기준을 확립하고, 최상의 서비스를 제공해 고객의 신뢰를 더욱 단단하게 쌓아야 한다”고 말했다.

이어 “아울러 안전을 지키는 데 있어 가장 중요한 것은 임직원 모두가 함께하는 전사적인 안전 문화 확”이라며 “임직원 한 명 한 명이 ‘내가 곧 안전 담당자’라는 마음을 가지고 안전 유지에 동참해야 비로소 작은 위험 요소도 놓치지 않는 견고한 안전망이 형성된다. 임직원 여러분 모두 안전을 지키는 키맨으로서 최선을 다해 주시길 당부드린다”고 덧붙였다.

마지막으로 조 회장은 “우리가 매일 회사에 출근해 일하는 궁극적인 목적은 각자가 추구하는 행복을 실현하는 것”이라며 “대한항공에서 일하는 여러분이 먼저 행복해야만 고객에게도 행복한 여행 경험을 선사할 수 있다. 서로에게 더 귀 기울이고 배려하는 건강한 조직 문화를 구축하기 위해 다 같이 노력하자”고 당부했다.