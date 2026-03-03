마포자원회수시설 관련 1·2심 패소…“법률적 절차 종료” “최신 친환경기술 도입·오염물질 배출 최소화…지역환경 개선” 마포구, 市 상고 포기 환영…“시설 개선 시 가동률 100% 가능”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 서울 마포구 상암동에 추진해온 신규 광역자원회수시설(소각장) 설치 계획을 철회했다.

서울시는 폐기물 처리용량 확보를 위해 추진 중이던 신규 광역자원회수시설 설치 사업과 관련해 최근 서울 마포구의 상고 포기 요청 등을 종합적으로 검토한 결과, 기존 자원회수시설의 현대화와 효율적인 이용을 우선 추진하기로 했다고 3일 밝혔다.

이에 따라 서울시는 준공 20년이 넘은 마포자원회수시설의 현대화와 효율적 사용을 추진할 예정이다. 현대화를 통해 최신 친환경기술을 도입해 오염 물질 배출을 최소화하고 지역 환경을 개선해 나간다는 계획이다. 시는 마포구, 주민대표 등과 지속적인 논의를 통해 자원회수시설의 효율적 이용방안을 구체화할 방침이다.

아울러 서울시는 상암동에 추진 중이던 신규 광역자원회수시설과 관련한 소송 등 법률적 절차를 종료하기로 결정했다. 마포구는 서울시가 마포구 상암동에 1000톤 규모의 광역자원회수시설 설치를 추진하는 과정에서 소송을 제기했다. 2020년 이뤄진 입지선정위원회 설치·구성과 관련된 내용이 소송의 주요 쟁점이었다.

법원은 지난해 1월 10일 1심 판결에 이어 지난달 12일 2심에서도 입지선정위원회 구성과 타당성 조사 과정의 하자를 인정하며 마포구 주민 측의 손을 들어줬다.

이에 대해 마포구는 서울시가 구의 상고 포기 요청을 받아들이기로 한 데 대해 이날 환영한다는 입장을 밝혔다. 구는 그동안 기존 자원회수시설의 가동률이 약 80% 수준인 만큼, 처리 성능을 개선해 가동률을 100%까지 끌어올리면 추가 소각장 건립 없이도 폐기물 문제를 해결할 수 있다고 강조해왔다.

박강수 마포구청장은 “서울시의 상고 포기 결정은 마포구민의 목소리와 구의 정책 제안이 만들어낸 결과”라며 “발생지 처리 원칙에 기반한 폐기물 감량과 재활용 극대화 정책이 서울시 전역으로 확산되도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.